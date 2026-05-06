Filistin Futbol Federasyonu, İsrail'in izole edilmesi için çalışmalarını sürdürecek

Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Cibril Recub, İsrail Futbol Federasyonu’nun uluslararası alanda izole edilmesi ve yaptırımlarla karşı karşıya kalması için yürüttükleri mücadelenin süreceğini söyledi.

Kanada’nın Vancouver kentinde düzenlenen FIFA Genel Kurulu sırasında İsrail Futbol Federasyonu Başkan Vekili Basim Sheikh Suliman ile tokalaşmayı reddeden Recub, bu tavrının “siyasi ve ahlaki bir duruş” olduğunu ifade etti.

"KABUL EDİLEMEZ"

Recub, “Sivillerin ve sivil altyapının hedef alınmasını meşrulaştıranlarla spor alanında normalleşme kabul edilemez” dedi.

Filistin tarafının FIFA nezdindeki girişimlerinin artık sembolik olmaktan çıktığını belirten Recub, yürüttükleri hukuki sürecin üç temel başlık üzerinden ilerlediğini söyledi.

Bunların İsrail kulüplerinin işgal altındaki Filistin topraklarında faaliyet göstermesi, spor alanındaki ayrımcı söylemler ve Gazze ile Batı Şeria’daki spor altyapısına yönelik saldırılar olduğunu ifade etti.

"MÜCADELE VERİYORUZ"

Recub, “Biz bir halkla ilişkiler savaşı yürütmüyoruz. Açık hukuki argümanlara dayanan bir mücadele veriyoruz.” diye konuştu.

İsrail Futbol Federasyonu’na yönelik yaptırım taleplerinin uluslararası hukuk ve FIFA kuralları çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden Filistinli yönetici, çifte standartların sona ermesini istediklerini dile getirdi.

Gazze’deki spor tesislerinin büyük ölçüde tahrip edildiğini belirten Recub, çok sayıda sporcu, hakem ve spor yöneticisinin İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğini veya faaliyet dışı kaldığını söyledi.

SPOR ALANLARI YOK EDİLDİ

Batı Şeria’da ise hareket kısıtlamaları nedeniyle spor organizasyonlarının ciddi şekilde aksadığını ifade etti.

Recub ayrıca, FIFA Genel Kurulu’nda İsrailli temsilciyle tokalaşmayı reddetmesinin kişisel değil, etik bir tavır olduğunu vurgulayarak, bu kararın uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdığını belirtti.