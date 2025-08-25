Filistin Gazeteciler Sendikası: İsrail gazeteciliği yok edilmesi gereken stratejik bir tehlike olarak görüyor

Filistin Gazeteciler Sendikası, İsrail'in Filistin basınını ortadan kaldırılması gereken stratejik bir tehlike olarak gördüğünü, gerçeklerin üstünü örtme ve tanıkları susturma gibi başarısız bir çaba içinde olduğunu belirtti.

Sendika, yayımladığı yazılı açıklamada, Filistinli gazetecilere yönelik işlediği savaş suçlarının sorumluluğunun İsrail işgal yönetiminde olduğunu kaydetti.

İsrail'in Filistin basınını ortadan kaldırılması gereken stratejik bir tehlike olarak gördüğü ifade edilen açıklamada, Tel Aviv'in bu yolla gerçeklerin üstünü örtme ve tanıkları susturma gibi başarısız bir çaba içinde olduğu vurgulandı.

Sendika açıklamasında İsrail yönetiminin, 147 gazeteciyi de gözaltında tuttuğunu ve bunlardan 20'sinin ise çeşitli şekillerde işkencelere maruz kaldığını aktardı.

Filistin Gazeteciler Sendikası, tüm bunların "savaş suçu" olduğunu ve bu suçları işleyen İsrail'in Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanması gerektiğini belirtti.

Açıklamada ayrıca, İsrail'in basına karşı yaptıklarının Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da etnik temizlik ve soykırım suçlarına dair delillerin gizlenmesi politikası olduğuna dikkat çekildi.

İsrail ordusu, bu sabah Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi'ni hedef almış, saldırı sonucu 5'i gazeteci 20 kişi hayatını kaybetmişti.