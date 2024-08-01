Filistin, Haniye suikastı nedeniyle BM'nin İsrail'den 'hesap sormasını' istedi

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, İsmail Haniye'nin öldürülmesi nedeniyle BM'nin İsrail'den 'hesap sormasını' istedi.

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'da suikast sonucu öldürülmesi nedeniyle İsrail'den hesap sorulmasını istedi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Mansur, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yanı sıra BM Genel Kurul Başkanı Dennis Francis ve BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) aylık başkanlığını yapan Rusya'nın Temsilcisi Vassilly Nebenzia'ya birer mektup gönderdi.

Mektuplarında İsrail'in, BMGK kararlarını açıkça ihlal ederek Filistin halkına karşı 'keyfî bir savaş' yürüttüğünü ifade eden Mansur, "İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına yönelik soykırım savaşını 300 gündür sürdürüyor. Gazze'de öldürülen çocuk, kadın ve yaşlı Filistinlilerin yanı sıra insani yardım ve sağlık alanında çalışan gönüllüler ile gazetecilerin sayısındaki artış devam ediyor" ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde evleri ve yerleşim mahallelerini bombalamaya devam ettiği gibi Gazze'den kaçırdığı sivilleri de İsrail'deki hapishanelerde her türlü işkence ve tacize maruz bıraktığını aktaran Mansur, İsrail'in bu süre zarfında işgal altındaki Batı Şeria ve Duğu Kudüs'te hem ordusuyla hem de "gaspçı yerleşimcilerle" Filistinlilere şiddetli saldırıları sürdürdüğünün de altını çizdi.

İsrail'in her gün "haydut bir devlet" gibi davranmaya devam edeceğini kanıtladığını dile getiren Mansur, Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye suikastını hatırlatarak, "Bu suikast suçu ve öncesinde işlenenler de İsrail'in bir haydut devlet gidi davranmaya devam edeceğini kanıtlıyor" ifadelerini kullandı.

Haniye suikastının İran egemenliğine yönelik açıkça bir ihlal olduğunu belirten Mansur, İsrail ordusunun zaten Lübnan ve Suriye topraklarına yönelik aynı ihlalleri tekrarladığını kaydetti.