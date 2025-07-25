Filistin'i Tanıyan Ülkeler | Hangi ülkeler Filistin’i devlet olarak tanıyor, tanımıyor? Türkiye Filistin'i devlet olarak tanıyor mu?

Birleşmiş Milletler’e (BM) üye 193 ülkenin 148’i Filistin’i devlet olarak tanıyor. Bu ülkeler arasında Arap Grubu’nun 22 üyesi, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın 57 ülkesi ve Bağlantısızlar Hareketi’nin 120 üyesi bulunuyor. Türkiye, bu tanıyan ülkeler arasında en erken tanıma kararı alanlar arasında yer alıyor.

TÜRKİYE FİLİSTİN’İ DEVLET OLARAK TANIYOR MU?

Türkiye, Filistin’in bağımsızlığını 15 Kasım 1988’de ilan edildiği gün tanıyan ilk ülkeler arasında yer aldı. Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile 1975 yılından itibaren resmi ilişkiler kuran Türkiye, 2005’te Kudüs’teki Başkonsolosluğunu büyükelçilik seviyesine yükselterek “Filistin nezdinde Türkiye Büyükelçisi” sıfatıyla diplomatik temsilini devam ettiriyor. Türkiye, Filistin davasını Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası platformlarda da aktif şekilde savunuyor. 2012’de BM Genel Kurulu’nda Filistin’in “üye olmayan gözlemci devlet” statüsü kazanması için yapılan oylamaya Türkiye’nin desteği bu kararlılığın en önemli göstergelerinden biri oldu.

FİLİSTİN’İ TANIMAYAN BAZI ÜLKELER

Öte yandan, yaklaşık 40 ülke Filistin’i devlet olarak tanımıyor. Bu ülkeler arasında ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Kanada, Avustralya, Hollanda, İtalya, Portekiz, Finlandiya, Danimarka, İsviçre, Belçika, Yunanistan, Japonya, Güney Kore, Myanmar, Eritre, Tayvan, Yeni Zelanda, Panama ve Kamerun gibi önemli devletler bulunuyor. Bu ülkelerin çoğu, Filistin meselesinde taraflar arasında müzakere ve barış sürecinin öncelikli olduğunu vurguluyor.

FİLİSTİN’İ DEVLET OLARAK TANIYAN ÜLKELERİN TAM LİSTESİ

Aşağıdaki 148 ülke, Birleşmiş Milletler’e üye ülkeler arasından Filistin’i resmi olarak devlet olarak tanımaktadır:

FİLİSTİN’İ DEVLET OLARAK TANIYAN ÜLKELERİN TAM LİSTESİ

Birleşmiş Milletler’e (BM) üye 193 ülkeden 148'i Filistin’i resmi olarak devlet olarak tanımaktadır. Bu ülkeler arasında Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Bağlantısızlar Hareketi üyeleri yer almaktadır.