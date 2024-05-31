Filistin için barış adımları

Dış Haberler

İsrail’in Gazze’deki katliamları sürerken savaşın sona ermesi için adım atan Avrupa ülkelerinden Slovenya da Filistin Devleti’ni tanıma kararı aldı. Kararı parlamentoya gönderen Slovenya Başbakanı Robert Golob, iki devletli çözüm ve Ortadoğu’da kalıcı barış için alınan kararın herkese örnek olmasını diledi.

İspanya, Norveç ve İrlanda da Filistin’i 28 Mayıs’ta resmen tanıma kararı almıştı. Öte yandan Belçika, Fransa, Hollanda gibi birçok Avrupa ülkesinde de Filistin’e destek gösterileri düzenlendi. Arap ülkeleri liderlerini Pekin’de ağırlayan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de “Ortadoğu’da barışın tesisi için geniş katılımlı barış konferansı” çağrısı yaptı.