Filistin için umut ışığı: Norveç resmen tanıdı

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Uluslararası Adalet Divanı’nın (UAD) Refah kentine saldırıların derhal durması kararını hiçe sayan İsrail, Gazze Şeridi’ndeki katliamlarını sürdürüyor. İsrail’in Gazze’nin çeşitli bölgelerinde düzenlediği saldırılar sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 36 bine ulaştı. Hamas, Gazze’de düzenledikleri operasyonda pusuya düşürülen İsrail askerlerinden yeni esirler aldıklarını duyururken ayrıca İsrail’in sivillere yönelik katliamlarına yanıt olarak Tel Aviv’i füzelerle vurduğunu açıkladı.

Geçen günlerde 28 Mayıs’a kadar Filistin Devleti’ni tanıyacağını açıklayan üç Avrupa ülkesinden Norveç ise bu karara yönelik ilk adımını attı. Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, Belçika’nın başkenti Brüksel’de Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa’ya Filistin’in tanınmasını sembolize eden diplomatik belgeler verdi. Brüksel’de İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile de bir araya gelen Mustafa, İspanya’nın Filistin’i tanıma adımını memnuniyetle karşıladığını belirtti.