Filistin ile Dayanışma Günü’nde Filistinli ressamlar sergi açtı

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi’nin (THTM) “NATO’ya ve savaşa karşı kaleminle, boyanla, fırçanla ses ver!” çağrısı Filistinli sanatçılara ulaştı. Gazze’de, Batı Şeria’da ve yurtdışında yaşayan beş Filistinli ressamın bu çağrıya yanıtından “Filistin Halkı Direniyor” sergisi doğdu.

Savaşı ve direnen Filistin halkını anlatan resimler, Filistin halkının maruz kaldığı saldırı ve tecrit koşullarında dijital olarak Türkiye’ye ulaştırılabildi. Resimlerin dijital baskılarından oluşan serginin açılışı, Türkiye Barış Komitesi’nin desteğiyle 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü’nde Kadıköy Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Açılışa İyad Sabbah (ressam), Akil Takaz (Filistin Halk Partisi Uluslararası İlişkiler Sekreteri), Aida Tuma-Süleyman (İsrail Komünist Partisi milletvekili) çevrimiçi (online) olarak katıldı.

THTM Yürütme Kurulu’ndan Ercan Küçük; ”Bugün bizlerle sanatlarını buluşturan Filistinli sanatçılara teşekkür ediyoruz. Bugün 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü. Bugün bu serginin başlıyor olması bu anlamda olumlu, bu anlamda manidar.

Filistin halkı emperyalizm ve siyonizmin baskısı altında direnmekte, burada olmak çok heyecan verici. Çünkü tarihin en vahşi terör örgütü olan Nato’nun desteğiyle İsrail Batı Şeria’da, Gazze’de katliam gerçekleştiriyor. Soykırım gerçekleştiriyor.

"ÖZGÜR FİLİSTİN İÇİN ŞARKILAR SÖYLEYECEĞİZ, RESİMLER YAPACAĞIZ"

İsrail NATO, ABD ve AB’nin desteği ile savaş hukukuna da aykırı hareket ederek, yüzbinlerde insanı katlederek dünyanın gözü önünde bir soykırım gerçekleştiriyor. Bizlere katliama ve baskıya uğrayan Filistin halkına destek vermek düşüyor. THTM olarak NATO’ya ve savaşa hayır kapsamında ele aldığımız eylemler ve destekler kapsamında yürüyüşler düzenlendi. NATO’ya ve emperyalizme karşı oluşturulan sanat eserleri bizlerle İncirlik üssüne kadar yürüdü.

Ardından iletişim emekçilerinin öncülüğünde Ankara ve İstanbul’da manşetler ve gazete küpürleriyle sergi gerçekleştirildi. Bugün de boyanla, kaleminle resmet cümleleriyle Filistinli sanatçılar eserlerini bizlerle buluşturdular. Eserlerinin dijital formatını göndermek zorunda kalan sanatçılar savaşın etkisinde olarak bizlere selamlarını ilettiler. Buradan savaşın etkisinde olan tüm Filistin halkına, özgür Filistin için selamlar gönderiyoruz. Bir gün özgür Filistin’de şarkılar okuyacak, resimler çizeceğiz hepinize teşekkürler” dedi.

Küçük’ün konuşmasının ardından, Belçika’da yaşayan Filistinli dostumuz İyad Sabbah (ressam) canlı olarak online bağlandık.

Sabbah, ”Bu çağrıyı gerçekleştiren herkese çok teşekkür ederiz. Bu sergide Gazze’deki insanların hayatı, yaşayışı resmetmeye çalıştım. Bu savaşı resmederken fotoğrafları kullandım. Farklı fotoğraflar üzerinde dijital oynamalar yaparak daha sonra bunları birer resme dönüştürdüm.

Eserleriyle katılan Mohammed Hassan hakkında konuşmak istiyorum. O eserlerinde suretleri eserlerine taşıyor, mülteci kamplarından suretleri eserlerine yansıtıyor. Portlerinde kamplardaki Gazze’deki insanları resmederken o insanların duygularını yakalamaya çalışıyor, portreleri incelediğimizde bu duyguları ve yaşamlarını hissederek deneyimleyebiliyoruz.

Bir diğer sanatçı Basel Elmaqosu ise, esasen çocuklarla daha çok çalışmakta. Mülteci kamplarında yaşayan çocukların korkularından ve onların çizimlerinden ilham alarak orada yaşayan çocukların hislerini bizlere yansıtıyor.

Kholoud Mohammed El -Desoki, savaşın her halini sokakları savaşın bütün detaylarını eserlerine taşıyor. Daha çok savaşın dış dünyaya olan etkisi eserlerinde görülüyor.

Gelen herkese teşekkür ederim. Bu dayanışma çok önemli ” diyerek sözlerini bitirdi.

Aida Tuma-Süleyman (İsrail Komünist Partisi milletvekili) Tel Aviv’den canlı bağlanıldı.

Aida Tuma-Süleyman: ”Öncelikle bu etkinliği düzenleyen herkese, Filistin halkıyla dayanışan herkese teşekkür ediyoruz. Soykırım yaşanan bir savaş döneminde bu dayanışma çok daha önemli hale geliyor.

"FİLİSTİNLİLERİN DİRENİŞİ HERKES ÖRNEK OLMALI"

Bu sergi de dayanışma kadar önemli çünkü onlarca cana dökülen kana rağmen Filistinliler hayata tutunmaya üretmeye devam ediyor. Gazze direnişi hepimiz için bir okul olmalı, İsrail’in katliamına rağmen sanatla umutla hayata tutunmanın bir mesajı olmalı.

Bugün barış birlikleri ve savaşa hayır sloganlarıyla eylemler yapıldı. Tabi bu protestolara ve eylemlere polis saldırısı da eklendi. Son bir yıldır bu protestoları engellemek için uygulanan şiddet arttı.

Uluslararası dayanışma git gide önemli hale geliyor. 7 Ekim’den beri bu savaşa karşı dayanışma daha çok önem arz ediyor çünkü faşist İsrail’in arkasında ABD, AB ve NATO gibi güçler bulunuyor, bu güçlerin karşısında bizlerin dayanışması önem taşıyor.

"BEN BİR İSRAİL VATANDAŞIYIM FAKAT FİLİSTİNLİYİM"

Biz de beraber çalıştığımız Barış Komitesi gibi örgütler olarak biz yalnızca Filistin’le dayanışma halinde değiliz. Bizim öncelikle hedefimiz işgal altındaki Filistin halkını özgürleştirmektir. İkinci hedefimiz de İsrail halkını faşist siyonist rejimden kurtararak özgürleştirmektir. Sözlerimi şunlarla bitirmek istiyorum ben bir İsrail vatandaşıyım fakat Filistinliyim. Ailem Nakbayı yaşadı. İnsanlarımız yaşadı. Bizim halkımız sanatla direndi. Bizim halkımız hiç bir halktan iyi değildir fakat hiçbir halk da bizim halkımızdan iyi değildir. Zaferin bizim tarafımızdan olacağını inanıyoruz, ve sizlerin de tarihin doğru tarafında olduğunuza teminat veriyoruz, herkese teşekkürler”

"BU SAVAŞ TÜM ORTADOĞU HALKINA AÇILMIŞ BİR SAVAŞTIR"

Süleyman’ın ardında Akil Takaz (Filistin Halk Partisi Uluslararası İlişkiler Sekreteri)’a canlı olarak Filistin Batı Şeria’dan canlı bağlanıldı.

Takaz; ”Bugün buraya gelen herkese teşekkür ediyoruz. Özellikle Türkiye’deki yoldaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu sergiye katkı koyan, Filistin’in meşru direnişine destek veren sanatçılara teşekkür ediyorum. Ateşkese rağmen devam eden soykırım her gün yüzlerce insanın ölümüne sebep oluyor.

Bu savaşın sadece İsrail’in Filistin’e açtığı bir savaş olmadığını biliyoruz. Bu savaş tüm Ortadoğu halkına açılmış bir savaştır.

"EMPERYALİSTLER BÜYÜK ORTADOĞU PLANINI GERÇEKLEŞTİRMEYE ÇALIŞIYOR"

Özellikle BM’nin tutumunu gözlüyoruz ateşkes çağrılarını reddettiler. İsrail tarafından dahi teklif edilen ateşkes kararına uyulmadı. İsrail’in hedefi Filistin’e açtığı savaşta; Filistin sorununu Filistinlileri yok ederek likide edip emperyalistlerin Ortadoğu planını gerçekleştirmektir. Trump’ın ABD başkanlığını kazanmasıyla savaşı desteklemeye devam edeceğini biliyoruz. Yine Trump’ın İran’a karşı tutumunu hatırlıyoruz İran’la yapılan nükleer anlaşmalardan geri çekildiğini hatırlıyoruz. Trump’ı yeniden seçilmesinin savaşları artıracağını biliyoruz.

Ortadoğu’daki bu tehlikeyi ve Ukrayna’da olan savaşı düşündüğümüzde insanların daha büyük savaşlarla karşı karşıya olduğunu ve belki de nükleer savaşlarla karşı karşıya olduğunu düşünüyoruz. Ortadoğu’da barış, Filistin sorunu çözülmeden sağlanamaz ve Filistin sorununun çözülmesi için çözüm çok basit Filistinli vatandaşlara kendi kaderlerini tayin hakkı verilerek haklarının teslim edilmesi. Filistin devletinin kurulması BM kararlarının uygulanması. Bu sebeple Filistin halkıyla uluslararası dayanışmanın çok önemli olduğunu düşünüyoruz aynı zamanda emperyalistlerle ve siyonistlerle mücadelede dayanışmanın çok önemli olduğunu düşünüyoruz.

Bu sebeple Türkiye’deki dayanışan herkese, Türkiye’deki tüm demokratik güçlere ve Filistinli sanatçılara teşekkür ederiz. Sanatın, barış yolunda çok önemli olduğunu düşünüyoruz bu sergi için teşekkür ederiz” diyerek sözlerine son verdi.

NHKM Edebiyat Atölyesi’nden Yener Aydın, Mahmut Derviş’in ‘Mezardan Çağrı’ adlı şiirini okudu. Aydın,

”Değerli dostlar birazdan okuyacağım şiir bir olay üzerine yazıldı. Bir akşam üstü tarlalardan evlerine dönen halkın üzerine İsrail mitralyözlerle ateş açtı. Bu saldırıda kadın çocuk yaşlı bir çok kişi öldü. Bu şiir ölenlerden birinin mezardan seslenişidir” diyerek şiiri okudu.

Gizem Gül; Marcel Khalife’nin Filistin halkı için yazdığı ‘Asfour’ adlı ağıtı okudu.

Son olarak Türkiye Barış Komitesi adına konuşan Murat Akad, şunları söyledi:

”Hepiniz hoşgeldiniz. Çok zor bir dönemde bu sergiyi sizlere sunduk. Ukrayna’da savaş devam ederken belki uzun zamandır hiç olmadı kadar nükleer savaşa yakınlaştık. Kuzeyimizde Gürcistan. Güneyimizde neler olduğunu biliyorsunuz. Lübnan halkı bir süredir nefes alıyor fakat tekrar saldırıya uğrayamayacağının bir garantisi yok. İki gündür büyük kabus yaşanıyor Suriye’de gerici çeteler tarafından belki de Halep alınmış olabilir bu saatlerde. Ülkemizin bütün bu saldırgınlıkların içine sürüklenmesine olmaz demeyin biz de kendimizi bir savaş ortasında bulabiliriz Türkiye NATO üyesi, iç ve dış sermayenin çıkarları doğrultusunda savaşın ortasında kendimizi bulabiliriz. İşte bu yüzden sesimizi yükseltmeli ve dayanışmalıyız. Bugün Filistin halklarıyla dayanışma günü, bu salonda olan herkese teşekkür ediyorum.”

Filistin Halkı Direniyor Sergisi 15 Aralık 2024’e kadar Kadıköy Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde gezilebilecek. Sonrasın da sergi 20 Aralık’tan itibaren Ankara Kült Kavaklıdere’de Ankaralılarla buluşacak.