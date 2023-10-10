Filistin-İsrail çatışmalarında 6 gazeteci öldü, 2 gazeteci kayıp

Filistin Dışişleri Bakanlığı, çatışmalarda 6 gazetecinin öldüğünü ve 2 gazetecinin ise kayıp olduğunu duyurdu.

Filistinli direniş örgütleri ile İsrail güçleri arasında Hamas’ın Aksa Tufanı operasyonuyla başlayan çatışmalarda 6 gazetecinin hayatını kaybettiği, 2 gazetecinin ise kayıp olduğu bilgisi paylaşıldı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada iki gazetecinin cenaze töreninden görüntüler paylaşarak şu ifadelere yer verdi:

“Bu sabah erken saatlerde haber takibi yaparken İsrail hava saldırısında şehit olan gazeteciler Mohammed Subh ve Saeed Al-Taweel'in cenaze töreni. İsrail saldırılarında şu ana kadar 6 gazeteci şehit oldu, 2 gazeteci ise kayıp.”