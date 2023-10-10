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Filistin-İsrail çatışmalarında 6 gazeteci öldü, 2 gazeteci kayıp

Filistin Dışişleri Bakanlığı, çatışmalarda 6 gazetecinin öldüğünü ve 2 gazetecinin ise kayıp olduğunu duyurdu.

Dünya
  • 10.10.2023 11:58
  • Giriş: 10.10.2023 11:58
  • Güncelleme: 10.10.2023 12:04
Kaynak: DHA
Filistin-İsrail çatışmalarında 6 gazeteci öldü, 2 gazeteci kayıp
Fotoğraf: DHA

Filistinli direniş örgütleri ile İsrail güçleri arasında Hamas’ın Aksa Tufanı operasyonuyla başlayan çatışmalarda 6 gazetecinin hayatını kaybettiği, 2 gazetecinin ise kayıp olduğu bilgisi paylaşıldı.  

Filistin Dışişleri Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada iki gazetecinin cenaze töreninden görüntüler paylaşarak şu ifadelere yer verdi: 

“Bu sabah erken saatlerde haber takibi yaparken İsrail hava saldırısında şehit olan gazeteciler Mohammed Subh ve Saeed Al-Taweel'in cenaze töreni. İsrail saldırılarında şu ana kadar 6 gazeteci şehit oldu, 2 gazeteci ise kayıp.”

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