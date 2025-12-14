Filistin: İsrail, Filistin topraklarında etnik temizliğe ve saldırıları tırmandırmaya devam ediyor

Filistin, İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi’nde Filistinlilere ait topraklara el koymayı da kapsayan "işlediği suç ve saldırıları tırmandırmaya" ve "etnik temizliğe" devam ettiğini belirtti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın haberine göre, Filistin’in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Dönem Başkanı Büyükelçi Samuel Zbogar'a ve BM Genel Kurul Başkanı Annalena Baerbock'a mektup gönderdi.

Mektupta “işgalci güç İsrail’in, Filistin halkına yönelik saldırı ve suçlarını, Doğu Kudüs dahil olmak üzere işgal altındaki tüm Filistin topraklarında yerleşim faaliyetlerini, etnik temizliği ve provokasyonları devam ettirdiği" belirtildi.

"İsrail işgal güçleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinli topluluklara yönelik terörü sürdürdüğü, Filistin topraklarına el koyduğu ve mülkleri artan bir hızla tahrip ettiği" kaydedilen mektupta, İsrail hükümetinin, “Filistin halkını insanlıktan çıkarma yönünde ilerlediği, Filistin topraklarını ilhak etme ve Filistinlileri zorla yerinden etme planlarını açıkça duyurmaya devam ettiği, onların devredilemez olan kendi kaderini tayin ve bağımsızlık haklarını kullanmalarını engellediği” vurgulandı.

İsrail’in, Doğu Kudüs dahil olmak üzere Batı Şeria’daki yasa dışı yerleşim faaliyetlerini tırmandırmaya devam ettiği aktarılan mektupta, bunun yanı sıra Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistin köylerine yönelik “terör saldırılarını” ve İsrail güçlerinin Filistinli sivillere karşı keyfi gözaltıları ve kötü muameleyi sürdürdüğü kaydedildi.

İsrail’in "işgal altındaki Doğu Kudüs’teki provokatif ve yasa dışı eylemlerini sürdürdüğü"ne işaret edilen mektupta, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) merkezine pazartesi günü baskın düzenlenmesine değinildi.

Gazze Şeridi’ndeki duruma ilişkin olarak İsrail’in daha fazla Filistin toprağını ilhak etmeye yönelik tehdit ve planlarını sürdürdüğü vurgulanan mektupta, İsrailli yetkililerin, "sarı hattın" Gazze ile İsrail arasındaki yeni sınırı oluşturduğuna dair açıklamalarına dikkati çekilerek, bunun ateşkes anlaşmasının ve güç kullanarak toprak edinmeyi yasaklayan uluslararası hukukun bir başka ihlali olduğu belirtildi.

Uluslararası topluma "Ateşkesi korumak ve Gazze Şeridi’nin tamamını ve Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Filistin topraklarının geri kalanını kapsayacak şekilde genişletmek için gerekli tüm çabaların gösterilmesi" çağrısında bulunulan mektupta, ayrıca "Filistin halkına uluslararası koruma sağlanması ve İsrail’in cezasız kalmasına son verilmesi" çağrısı yapıldı.