Filistin-İsrail hattında çatışma | İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nde çok sayıda noktayı bombaladı

Hamas, dün İsrail'e karşı 'Aksa Tufanı' operasyonu başlattı. Netanyahu “Bu bize bir savaş ilanıdır” dedi. Gece saatlerinde ise İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerini bombaladığı belirtildi. İsrail savaş uçakları, Gazze'de bulunan Burc Vatan alışveriş merkezine hava saldırısı düzenledi. İsrail basını şu ana kadar 300 İsraillinin öldüğünü yaralı sayısının 1590'a yükseldiği duyururken, Filistin Sağlık Bakanlığı ise 232 kişinin hayatını kaybettiğini, 1697 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, dün sabah İsrail’e karşı "Aksa Tufanı" adı verilen Filistin tarihinin en büyük operasyonunu başlattı. Harekata, Filistinli çok sayıda direniş örgütü de katıldı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 232 kişinin hayatını kaybettiğini, 1697 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail basınında da Hamas'ın silahlı kanadının başlattığı saldırılarda şu ana kadar 300 İsraillinin öldüğü, ülke genelinde yaralı sayısının 1590'a yükseldiği duyuruldu.

İSRAİL, GAZZE'YE AKARYAKIT VE MAL TEDARİKİNİ DURDURDU

İsrail, Hamas'ın dün başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonunun ardından, Gazze'ye akaryakıt ve mal girişini durdurma kararı aldı.

Yediot Ahronot gazetesinin Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamaya dayandırdığı haberde, İsrail Güvenlik Kabinesinin düzenlediği toplantıda bir dizi karar alındığı belirtildi.

Karar kapsamında Gazze'ye yakıt ve mal girişinin yasaklandığı kaydedildi.

İsrail Enerji Bakanı Yisrael Katz de daha önce Gazze Şeridi'ne sağlanan elektriğin kesilmesi talimatı vermişti.

İSRAİL ORDUSU: GAZZE'DE HAMAS'A AİT 4 BÜYÜK BİNAYI VURDUK

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait olduğunu iddia ettiği 4 büyük binanın hedef alındığını duyurdu.



Ordudan yapılan yazılı açıklamada, savaş uçaklarının, Hamas'la bağlantılı ofislerin yer aldığı ve üst düzey üyelerinin operasyon yürütmek için kullandığı öne sürülen yüksek katlı 2 binaya saldırı düzenlediği kaydedildi.



Açıklamada, Hamas liderleri ve üyelerine ait ofisler ile Hamas bünyesindeki çeşitli oluşum ve birimlere ait olduğu iddia edilen büroların yer aldığı binanın "Filistin" adını taşıdığı kaydedildi.



Gün içinde büyük 2 binanın daha vurulduğu hatırlatılan açıklamada, böylece Hamas için önemli 4 binaya saldırı düzenlenmiş olduğu ifade edildi.

İSRAİL'DEN HAVA SALDIRISI

Gece saatlerinde ise İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerini bombaladığı belirtildi.

İsrail savaş uçakları, Gazze kentinde bulunan Burc Vatan alışveriş merkezine hava saldırısı düzenledi.

Saldırı sonucu bölgeden alev ve yoğun dumanlar yükseldi.

BAZI BÖLGELERİ BOŞALTMA ÇAĞRISI

Öte yandan AA'nın aktardığına göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin bazı bölgelerindeki Filistinlileri can güvenlikleri için evlerini terk etmeye çağırıp sığınaklara gitmelerini istedi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze halkına uyarıda bulundu.

Paylaşımında "Hamas'ın saldırıları İsrail ordusunu Gazze'de harekete geçmeye zorluyor. Bu nedenle can güvenliğiniz için derhal yaşadığınız yerleri terk edin." ifadelerini kullanan Adraee, boşaltılması gereken bölgeleri de sıraladı.

Buna göre, El-Mekusi bölgesi, Beyt Hanun ve Şucaiyye Mahallesi'nin doğu kesimi sakinlerinin Gazze kent merkezine, kuzey bölgesi, El-Bıreyc'in doğusu ve El-Meğazi'nin güney ve doğusundakilerin Gazze kent merkezinde bulunan kamplardaki sığınaklara, Büyük Absan ve Küçük Absan bölgesindekilerin Han Yunus kent merkezine, Refah'takilerin de Refah kent merkezindeki sığınaklara gitmesi istendi.

Adraee ayrıca, yapılan durum değerlendirmesinin ardından, Gazze tümeninin kontrolü altındaki bölgenin kapalı askeri bölge ilan edildiğini ve buraya kesinlikle girilemeyeceğini belirterek, halktan bölgeye girmemelerini istedi.