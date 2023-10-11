Filistin-İsrail hattındaki çatışmalarda 5. gün | 260 binden fazla Filistinli yerinden oldu
Aksa Tufanı operasyonunun ardından başlayan çatışmalar beşinci gününe girerken, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları gece boyunca devam etti. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 950 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin kişinin yaralandığını duyurdu. BM verilerine göre 260 binden fazla Filistinli yerinden oldu. İsrail basını ise en az 1200 İsraillinin hayatını kaybettiğini, 106'sı ağır 2 bin 806 kişinin de yaralandığını açıkladı. İsrail ordusu ayrıca Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin Gazze'deki evinin bombalandığını iddia etti.
Filistinli direniş örgütleri ile İsrail güçleri arasında, Hamas’ın 7 Ekim'deki Aksa Tufanı operasyonuyla başlayan çatışmalar beşinci gününe girdi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 950'ye çıktı. Bakanlık, şu ana dek 5 bin kişinin de yaralandığını bildirdi.
İsrail ordusuna göre, çatışmalarda 7 Ekim Cumartesi'den bu yana 169 asker öldü. İsrail basını ise en az 1200 İsraillinin hayatını kaybettiğini, 106'sı ağır 2 bin 806 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazzet saldırılarında 260 binden fazla Filistinli'nin yerinden olduğunu duyurdu.
İSRAİL'İN HAVA SALDIRILARI SÜRÜYOR
İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarına gece boyunca devam etti. Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin Kazan el-Neccar mahallesine düzenlenen hava saldırıları sonucu bölgeden alev ve dumanlar yükseldi.
Gazze Şeridi'nin batısındaki mahallelerde yaşayan halkın, İsrail savaş uçaklarının yoğun bombardımanı sebebiyle, evlerinden çıkarak, kentin merkezine sığındığı bildirildi.
İSRAİL: HAMAS SÖZCÜSÜ UBEYDE'NİN EVİ VURULDU
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Adraee, paylaştığı hava saldırısı görüntülerinde İsrail savaş uçaklarının Ebu Ubeyde'nin evini yıktığını öne sürdü.
#فيديو: هكذا دمرت طائرة حربية المنزل الذي كان يعمل منه الناطق باسم الجناح العسكري لحماس الإرهابية على توجيه الإرهاب ضد دولة إسرائيل— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 10, 2023
(نفسه الذي هدد وتوعد اليوم البلدات الاسرائيلية وفي نفس الساعة) pic.twitter.com/k8Eczlt5rV
HALK, KENT MERKEZİNE SIĞINDIİsrail savaş uçakları, gece boyunca kentin batısındaki mahalleleri, caddeleri ve binaları yoğun şekilde bombalamayı sürdürdü.
Bombardımanın ardından kentin batısındaki Mecmai Ensar bölgesi, Reşid Caddesi ve sahil şeridinden yoğun dumanlar yükseldi.
Hava saldırılarına maruz kalan bölge sakinleri evlerinden çıkarak kentin orta kesimlerine, merkezine doğru yollara düştü.
Kentin doğusundaki Derec, batısındaki Kerame ve kuzeydeki Furkan mahallelerinde yoğun bombardıman devam ediyor.
Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'nin Furkan Mahallesi'nde, onlarca savaş uçağıyla 200'den fazla hedefin vurulduğu bilgisi paylaşıldı. Açıklamada ayrıca, Furkan Mahallesi'nde son 24 saat içinde 450 noktanın hedef alındığı aktarıldı.
HAMAS'TAN 'İŞKENCE' AÇIKLAMASI: MÜMKÜN DEĞİL
Katar merkezli Al-Jazeera televizyon kanalına konuşan Hamas Hareketi yöneticilerinden Talal Nassar, Hamas Hareketi'nin İsrail'e yönelik başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna ilişkin açıklamalar yaptı.
Nassar, savaş şartlarından dolayı ele geçirilen İsrailli esirlere işkence yapıldığı ya da öldürüldüğüne ilişkin iddiaları yalanladı.
Nassar şu ifadeleri kullandı: "Direnişin İsrailli esirleri öldürmesi, onlara işkence yapması mümkün değildir. Eli kanlı ve gerçek suçlular, gerçekleri çarpıtan işgalcilerdir. Direniş güçleri, esirlere tüm insani şekliyle muamele ediyor."
Arap liderlere değil, Arap halklarına dayandıklarını dile getiren Nassar, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İşgal güçlerinin, toprağın sahipleri olan Filistinlilerden korktukları için Gazze'ye kara harekatına kalkışacağını beklemiyorum. Aksa Tufanı operasyonunu yapmaktan dolayı pişman olmadık. Hedefimiz, toprağımızı kurtarmak, bedelinin pahalı olduğunu biliyoruz. Güç dengesinin bizim lehimize olmadığının farkındayız. Dünya bize karşı adil davranmıyor. Ancak halkımız direnişin, denklemi değiştirme gücüne güveniyor."
Gazze çevresinde ve İsrail içlerindeki duruma ilişkin Nassar, "İşgal güçlerinin engel olmak için büyük uğraşısına rağmen, Gazze çevresinde çatışmalar sürüyor, direnişin sızma operasyonları devam ediyor" ifadelerini kullandı.
İSRAİL ORDUSU: MÜHİMMAT TAŞIYAN ABD UÇAĞI İSRAİL'E ULAŞTI
İsrail ordusu, gelişmiş mühimmat taşıyan ilk ABD uçağının İsrail'e ulaştığını duyurdu. X sosyal medya hesabından açıklama yapan İsrail ordusu, "gelişmiş mühimmat" taşıyan bir uçağın, gece saatlerinde ülkenin güneyindeki İsrail ordusuna ait Nevatim Hava Üssü'ne iniş yaptığını bildirdi.
🇮🇱🤝🇺🇸— Israel Defense Forces (@IDF) October 11, 2023
The first plane carrying U.S. armaments has since arrived at the Nevatim Airbase in southern Israel this evening.
The cooperation between our militaries is a key part of ensuring regional security and stability in times of war.
8 GAZETECİ YAŞAMINI YİTİRDİ, 2 GAZETECİ KAYIP
İsrail ordusunun, 7 Ekim Cumartesi sabahından bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 8 gazetecinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Gazze'deki hükümet basın ofisi, İsrail saldırılarıyla basında yaşanan can kaybı yaralanmalar ve kurumlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, 8 gazetecinin saldırılar sırasında yaşamlarını yitirdiği, 10 gazetecinin yaralandığı, 2 gazetecinin de kayıp olduğu kaydedildi.
ÖLEN GAZETECİLERİN İSİMLERİ AÇIKLANDI
Ölen gazetecilerin isimlerinin Said et-Tavil, Muhammed Subh, Hişam en-Nevacihe, İbrahim Lafi, Muhammed Cerğun, Muhammed es-Salihi, Esad Şemlah ve Selame Mime olduğu aktarılan açıklamada, Nidal el-Vahidi ve Heysem Abdulvahid'den de haber alınamadığı belirtildi.
Açıklamada, İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda 3 gazetecinin evlerinin tamamen yıkıldığına, kentteki 40 basın yayın kuruluşunun da hava saldırılarının hedefi olduğuna işaret edildi.
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Operasyon yaklaşık 5 bin roketin İsrail’in kontrolündeki bölgelere atılmasıyla başladı, ardından bir kısmı paramotorlarla İsrail tarafına geçen Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları militanlarının saldırılarıyla devam etti. Diğer Filistinli direniş örgütleri de İsrail’e karşı yapılan bu hamleye katıldı. İsrailliler rehin alınıp Gazze’ye getirildi. Operasyon “Son 50 yılın en büyük saldırısı” olarak değerlendirildi.
İsrail ise bu operasyonun ardından “savaş durumu alarmı” verdi ve Filistin’e yönelik ‘Demirden Kılıçlar’ adlı bir harekat başlattı. Harekatla birlikte İsrail ordusu abluka altındaki Gazze’ye yönelik yoğun saldırılar gerçekleştirdi.
“Savaşta” olduklarını söyleyen ve güvenlik kabinesini toplayan İsrail Başbakanı Netanyahu, “Bu kara günün intikamını en acı şekilde çıkartacağız. Hamas'ı hiç vurmadığımız şekilde vuracağız” dedi.
Filistin Devlet Başkanı Abbas, Filistin halkının işgal güçlerine karşı kendini koruma hakkının olduğunu vurguladı.