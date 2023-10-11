Filistin-İsrail hattındaki çatışmalarda 5. gün | İsrail'in hava saldırıları sürüyor

Filistinli direniş örgütleri ile İsrail güçleri arasında Hamas’ın Aksa Tufanı operasyonuyla başlayan çatışmalar beşinci gününe girdi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin 900'e yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 260’ı çocuk, 200’ü kadın olmak üzere 900 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin 500 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail basını ise en az 1200 İsraillinin hayatını kaybettiğini, 106'sı ağır 2 bin 806 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İSRAİL'İN HAVA SALDIRILARI SÜRÜYOR

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarına gece boyunca devam etti. Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin Kazan el-Neccar mahallesine düzenlenen hava saldırıları sonucu bölgeden alev ve dumanlar yükseldi.

Gazze Şeridi'nin batısındaki mahallelerde yaşayan halkın, İsrail savaş uçaklarının yoğun bombardımanı sebebiyle, evlerinden çıkarak, kentin merkezine sığındığı bildirildi.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'nin Furkan Mahallesi'nde, onlarca savaş uçağıyla 200'den fazla hedefin vurulduğu bilgisi paylaşıldı. Açıklamada ayrıca, Furkan Mahallesi'nde son 24 saat içinde 450 noktanın hedef alındığı aktarıldı.

Kentin doğusundaki Derec, batısındaki Kerame ve kuzeydeki Furkan mahallelerinde yoğun bombardıman devam ediyor.

HAMAS'TAN 'İŞKENCE' AÇIKLAMASI: MÜMKÜN DEĞİL

Katar merkezli Al-Jazeera televizyon kanalına konuşan Hamas Hareketi yöneticilerinden Talal Nassar, Hamas Hareketi'nin İsrail'e yönelik başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna ilişkin açıklamalar yaptı.

Nassar, savaş şartlarından dolayı ele geçirilen İsrailli esirlere işkence yapıldığı ya da öldürüldüğüne ilişkin iddiaları yalanladı.

Nassar şu ifadeleri kullandı: "Direnişin İsrailli esirleri öldürmesi, onlara işkence yapması mümkün değildir. Eli kanlı ve gerçek suçlular, gerçekleri çarpıtan işgalcilerdir. Direniş güçleri, esirlere tüm insani şekliyle muamele ediyor."

Arap liderlere değil, Arap halklarına dayandıklarını dile getiren Nassar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşgal güçlerinin, toprağın sahipleri olan Filistinlilerden korktukları için Gazze'ye kara harekatına kalkışacağını beklemiyorum. Aksa Tufanı operasyonunu yapmaktan dolayı pişman olmadık. Hedefimiz, toprağımızı kurtarmak, bedelinin pahalı olduğunu biliyoruz. Güç dengesinin bizim lehimize olmadığının farkındayız. Dünya bize karşı adil davranmıyor. Ancak halkımız direnişin, denklemi değiştirme gücüne güveniyor."

Gazze çevresinde ve İsrail içlerindeki duruma ilişkin Nassar, "İşgal güçlerinin engel olmak için büyük uğraşısına rağmen, Gazze çevresinde çatışmalar sürüyor, direnişin sızma operasyonları devam ediyor" ifadelerini kullandı.

İSRAİL ORDUSU: MÜHİMMAT TAŞIYAN ABD UÇAĞI İSRAİL'E ULAŞTI

İsrail ordusu, gelişmiş mühimmat taşıyan ilk ABD uçağının İsrail'e ulaştığını duyurdu. X sosyal medya hesabından açıklama yapan İsrail ordusu, "gelişmiş mühimmat" taşıyan bir uçağın, gece saatlerinde ülkenin güneyindeki İsrail ordusuna ait Nevatim Hava Üssü'ne iniş yaptığını bildirdi.

8 GAZETECİ YAŞAMINI YİTİRDİ, 2 GAZETECİ KAYIP

İsrail ordusunun, 7 Ekim Cumartesi sabahından bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 8 gazetecinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Gazze'deki hükümet basın ofisi, İsrail saldırılarıyla basında yaşanan can kaybı yaralanmalar ve kurumlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, 8 gazetecinin saldırılar sırasında yaşamlarını yitirdiği, 10 gazetecinin yaralandığı, 2 gazetecinin de kayıp olduğu kaydedildi.

Ölen gazetecilerin isimlerinin Said et-Tavil, Muhammed Subh, Hişam en-Nevacihe, İbrahim Lafi, Muhammed Cerğun, Muhammed es-Salihi, Esad Şemlah ve Selame Mime olduğu aktarılan açıklamada, Nidal el-Vahidi ve Heysem Abdulvahid'den de haber alınamadığı belirtildi.

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Hamas, 7 Ekim Cumartesi günü sabaha karşı İsrail’e yönelik ‘Aksa Tufanı’ operasyonunu başlattı.

Operasyon yaklaşık 5 bin roketin İsrail’in kontrolündeki bölgelere atılmasıyla başladı, ardından bir kısmı paramotorlarla İsrail tarafına geçen Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları militanlarının saldırılarıyla devam etti. Diğer Filistinli direniş örgütleri de İsrail’e karşı yapılan bu hamleye katıldı. İsrailliler rehin alınıp Gazze’ye getirildi. Operasyon “Son 50 yılın en büyük saldırısı” olarak değerlendirildi.

İsrail ise bu operasyonun ardından “savaş durumu alarmı” verdi ve Filistin’e yönelik ‘Demirden Kılıçlar’ adlı bir harekat başlattı. Harekatla birlikte İsrail ordusu abluka altındaki Gazze’ye yönelik yoğun saldırılar gerçekleştirdi.

“Savaşta” olduklarını söyleyen ve güvenlik kabinesini toplayan İsrail Başbakanı Netanyahu, “Bu kara günün intikamını en acı şekilde çıkartacağız. Hamas'ı hiç vurmadığımız şekilde vuracağız” dedi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Filistin halkının işgal güçlerine karşı kendini koruma hakkının olduğunu vurguladı.