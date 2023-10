Filistin-İsrail hattındaki çatışmalarda 5. gün | "İsrail'in saldırılarında fosfor ve misket bombaları kullanıldı"

Filistinli direniş örgütleri ile İsrail güçleri arasında, Hamas’ın 7 Ekim'deki Aksa Tufanı operasyonuyla başlayan çatışmalar beşinci gününe girdi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 1055'e çıktı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, saldırılarda 5 bin 184 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail ordusuna göre, çatışmalarda 7 Ekim Cumartesi'den bu yana 169 asker öldü.

İsrail basını ise en az 1200 İsraillinin hayatını kaybettiğini, 106'sı ağır 2 bin 806 kişinin de yaralandığını açıkladı.

FİLİSTİN: İSRAİL, FOSFOR VE MİSKET BOMBALARI KULLANDI

Filistin yönetimi, İsrail'i, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilere karşı soykırım uygulamakla suçladı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanı şiddetle kınandı.

İsrail'in saldırılarında fosfor ve misket bombaları da kullandığına işaret edilen açıklamada, "İsrail Gazze'deki halkımıza karşı uluslararası yasaklı silahları kullanarak soykırım suçu işliyor" ifadeleri yer aldı.

Gazze'de her şeyin bombardımana maruz kaldığı ve şu ana kadar yüzlerce kişinin yaşamını yitirdiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Katliam, yıkım ve göç ettirme suçları, işgal devletinin Gazze Şeridi'nde Filistin vatandaşlarına karşı soykırım suçu işlediği anlamına geliyor. Bu, savunmasız sivil vatandaşları barbarca toplu cezaya maruz bırakan açlık ve temel ihtiyaçları kesen çılgın bir kampanya gölgesinde yapılıyor."

İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde Filistinlilere karşı yapılan saldırıların da kınandığı açıklamada, İsrail'in "meşru müdafaa hakkı" iddiasıyla bazı ülkelerden aldığı desteklerle barbarca suçlar işlediği ve Filistin davasını tasfiye etme yönündeki planını hayata geçirmeye çalıştığı ifade edildi.

İsrail'in bölgede barış yerine savaş kültürünü dayatmaya çalıştığını vurgulayan Filistin Dışişleri Bakanlığı, Tel Aviv'in aynı zamanda bu savaşı, Filistin halkının varlığını inkar etme yönünde kullandığına dikkati çekti.

İsrail'in Filistin halkına karşı insanlık suçu düzeyine varan saldırılarına karşı uluslararası tarafların kayıtsız kaldığına işaret edilen açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanının durdurulması için uluslararası topluma acilen harekete geçme çağrısında bulunuldu.

GAZZE'DEN İSRAİL'İN SDEROT ŞEHRİNE ROKET ATIŞLARI

Abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yoğun bombardıman sürerken Filistinli gruplar da İsrail tarafına roket atmaya devam ediyor.

İsrail'in Gazze sınırı yakınında bulunan Sderot şehrinde Filistinli gruplarca çok sayıda roket atıldı.

Sirenlerin çalmasından sonra atılan roketler, İsrail'e ait "Demir Kubbe" savunma sistemince havada imha edildi.

İsrail makamlarından şu ana kadar atılan roketler nedeniyle can kaybı veya maddi hasar oluştuğuna dair bir bilgi paylaşılmadı.

Öte yandan sessizliğin hakim olduğu Sderot sokaklarında çok sayıda İsrail askeri ve polisinin bulunması göze çarpıyor.

İsrail güçleri zaman zaman şehrin sokaklarında devriye atıyor.

İSRAİL, GAZZE İSLAM ÜNİVERSİTESİ'Nİ BOMBALADI

İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İslam Üniversitesi'ne hava saldırısı düzenledi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçaklarının yoğun bombardımanı sonucu İslam Üniversitesi yerleşkesindeki binalar yerle bir oldu.

Haberde, saldırılarla enkaza dönüşen bölgeye kimsenin giremediğine işaret edildi.

İSRAİL ORDUSU: SALDIRILARI ARTIRACAĞIZ

İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi çevresinde ve Aşkelon kentinde bir grup silahlı Filistinliyle çatışma yaşandığını belirtti.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, İsrail devlet televizyonu KAN'a açıklama yaptı.

Hagari, "Gazze Şeridi sınırında ve Askelon'da 18 silahlı ile çatışma yaşandı" dedi.

Gazze Şeridi'nden son iki günde herhangi bir sızma eylemi kaydedilmediğini aktaran Hagari, sınır yakınındaki beldelerin tahliyesinin tamamlandığını, bazı bölge sakinlerinin evlerinde kalmayı tercih ettiğini söyledi.

Hagari, İsrail ordusunun "Gazze Şeridi'ndeki yüzlerce hedefe hava saldırılarını sürdürdüğünü" belirtti.

"Saldırıları artıracağız, savaşın sonraki aşamaları için hazırlanacağız" diyen Hagari, bu konuda detaylı bilgi vermedi.

Sınır yakınlarında Filistinlilere ait 1000 ölü sayıldığını ve daha yüzlercesinin olduğunu ifade eden Hagari, "Bu saldırının büyüklüğünü gösteriyor. Saldırıp geri çekilmeyi değil işgali planladılar" diye konuştu.

Ordu Sözcüsü, Gazze Şeridi'nden İsrail'e şu ana kadar yaklaşık 5 bin roket atıldığını aktardı.

260 BİNDEN FAZLA FİLİSTİNLİ YERİNDEN OLDU

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazzet saldırılarında 260 binden fazla Filistinli'nin yerinden olduğunu duyurdu.

İSRAİL'İN HAVA SALDIRILARI SÜRÜYOR

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarına gece boyunca devam etti. Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin Kazan el-Neccar mahallesine düzenlenen hava saldırıları sonucu bölgeden alev ve dumanlar yükseldi.

Gazze Şeridi'nin batısındaki mahallelerde yaşayan halkın, İsrail savaş uçaklarının yoğun bombardımanı sebebiyle, evlerinden çıkarak, kentin merkezine sığındığı bildirildi.

İSRAİL: HAMAS SÖZCÜSÜ UBEYDE'NİN EVİ VURULDU

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Adraee, paylaştığı hava saldırısı görüntülerinde İsrail savaş uçaklarının Ebu Ubeyde'nin evini yıktığını öne sürdü.

HAMAS'TAN 'İŞKENCE' AÇIKLAMASI: MÜMKÜN DEĞİL

Katar merkezli Al-Jazeera televizyon kanalına konuşan Hamas Hareketi yöneticilerinden Talal Nassar, Hamas Hareketi'nin İsrail'e yönelik başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna ilişkin açıklamalar yaptı.

Nassar, savaş şartlarından dolayı ele geçirilen İsrailli esirlere işkence yapıldığı ya da öldürüldüğüne ilişkin iddiaları yalanladı.

Nassar şu ifadeleri kullandı: "Direnişin İsrailli esirleri öldürmesi, onlara işkence yapması mümkün değildir. Eli kanlı ve gerçek suçlular, gerçekleri çarpıtan işgalcilerdir. Direniş güçleri, esirlere tüm insani şekliyle muamele ediyor."

Arap liderlere değil, Arap halklarına dayandıklarını dile getiren Nassar, sözlerini şöyle sürdürdü:

Gazze çevresinde ve İsrail içlerindeki duruma ilişkin Nassar, "İşgal güçlerinin engel olmak için büyük uğraşısına rağmen, Gazze çevresinde çatışmalar sürüyor, direnişin sızma operasyonları devam ediyor" ifadelerini kullandı.

İSRAİL ORDUSU: MÜHİMMAT TAŞIYAN ABD UÇAĞI İSRAİL'E ULAŞTI

İsrail ordusu, gelişmiş mühimmat taşıyan ilk ABD uçağının İsrail'e ulaştığını duyurdu. X sosyal medya hesabından açıklama yapan İsrail ordusu, "gelişmiş mühimmat" taşıyan bir uçağın, gece saatlerinde ülkenin güneyindeki İsrail ordusuna ait Nevatim Hava Üssü'ne iniş yaptığını bildirdi.

