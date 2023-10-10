Filistin-İsrail hattındaki çatışmalarda dördüncü gün: Gazze'de can kaybı artıyor

Aksa Tufanı operasyonunun ardından başlayan çatışmalar dördüncü gününe girerken, sabah saatlerinde İsrail donanmasına ait hücum botlarından Gazze'nin sahil kesimlerine onlarca roket atıldı. İsrail saldırılarında abluka altındaki Gazze’de ölenlerin sayısı 770'e yükseldi. İsrail ordusu, "Gazze sınırında kontrolü tamamen sağladıklarını" bildirdi. İsrail hükümetinin, 360 bin yedek askerin seferberliğe katılmasını onayladığı belirtildi. DSÖ, kritik tıbbi malzemeleri insanlara ulaştırabilmek için Gazze'ye insani koridor açılması çağrısında bulundu.

Filistinli direniş örgütleri ile İsrail güçleri arasında Hamas’ın Aksa Tufanı operasyonuyla başlayan çatışmalar dördüncü gününde devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, sosyal medya hesabı Facebook'tan yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye hava saldırılarında yaşamını yitirenlerin ve yaralananların sayılarını güncelledi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nde ölenlerin sayısının 770'e yükseldiği, yaralıların sayısının ise yaklaşık 4 bin olduğu belirtildi.

Bakanlık, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da ölen Filistinlilerin sayısının 18, yaralananların ise yaklaşık 100 olduğunu bildirdi.

İSRAİL ORDUSU: GAZZE'YE KARA OPERASYONU MÜMKÜN

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne kara operasyonu seçeneği için ordunun hazır olduğunu duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, "Gazze'ye kara operasyonu fikri, olasılığı ve seçeneği kesinlikle mümkün ve ordu hazır" açıklamasını yaptı.

DSÖ'DEN GAZZE'DE İNSANİ KORİDOR AÇILMASI ÇAĞRISI Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), kritik tıbbi malzemeleri insanlara ulaştırabilmek için Gazze'ye insani koridor açılması çağrısında bulundu. Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'ndeki basın toplantısında, DSÖ Sözcüsü Tarik Jasarevic taraflar arasındaki şiddetin son bulması çağrısında bulundu. Jasarevic, kritik tıbbi malzemeleri insanlara ulaştırabilmek için Gazze'ye insani koridor açılması çağrısında bulundu.

BM: İSRAİL'İN ELEKTRİK VE SUYU KESMESİ YÜZ BİNLERİ ETKİLEYECEK

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze'deki elektrik ve suyu kesmesi, enerji santralini birkaç günde yakıtsız bırakabileceğini ve 610 binden fazla kişi için içme suyu kıtlığına neden olabileceğini bildirdi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Laerke, İsrail-Filistin çatışmasının devam ettiğini belirterek Gazze'den İsrail'e roketler fırlatıldığını ve Gazze'ye yönelik İsrail'in hava saldırılarının sürdüğünü söyledi.

İsrail'in Gazze'deki elektrik ve suyu kesmesinin, enerji santralini birkaç günde yakıtsız bırakabileceğini kaydeden Laerke, bu durumun 610 binden fazla kişi için içme suyu kıtlığına neden olabileceğini bildirdi.

İSRAİL ORDUSU: GAZZE ŞERİDİ SINIRINDA 'DEMİR DUVAR' ÖRDÜK İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, abluka altındaki Gazze Şeridi çevresinde kontrolü sağladıklarını ve Gazze sınırında tank, helikopter ve hava araçlarıyla "demir duvar ördüklerini" söyledi. İsrail bölgelerinde kontrolü sağladıklarını ve dün geceden itibaren bölgeye sızma yaşanmadığını aktaran Hagari, Gazze Şeridi çevresindeki İsrail beldelerinin tamamının tahliye edildiğini belirtti. Hagari, Gazze Şeridi sınırında tank, helikopter ve hava araçlarıyla "demir duvar ördüklerini" dile getirdi. İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne en yakın 31 bin nüfuslu Sderot'ta bir tahliye yapmadıklarını açıklamış ancak burada kalmayı tercih eden İsraillilerden evlerini terk etmemelerini ve kapılarını kilitlemelerini istemişti.

İSRAİL, 360 BİN YEDEK ASKERİN SEFERBERLİĞE KATILMASINI ONAYLADI

İsrail Ordu Sözcülüğü, AA'ya yaptığı açıklamada, Filistinli silahlı unsurların 7 Ekim'de sızdığı Gazze Şeridi'ni çevreleyen yerleşim birimlerinde İsrail güçleriyle yoğun çatışmaların ardından 1500 Filistinli silahlı unsurun cansız bedeninin bulunduğunu söyledi.

Filistinli gruplar ise henüz konuya ilişkin açıklama yapmadı.

İsrail ordusu, daha önceki açıklamasında Gazze Şeridi'nden çevredeki İsrail yerleşim yerlerine yaklaşık 1000 Filistinli silahlı unsurun sızdığını değerlendirdiklerini açıklamıştı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberinde, İsrail hükümetinin, 360 bin yedek askerin seferberliğe katılmasını onayladığı belirtildi.

Haberde, bu adımın "uzun bir askeri harekat gerçekleştirileceğini" gösterdiği kaydedildi.

İsrail ordusu ayrıca yurt dışından yüzlerce yedek askerin de seferberliğe katıldığını açıkladı.

İsrail ordusunun, çatışmaların başlamasından bu yana öldürülen ve kimliğini açıkladığı asker sayısı 124'e yükseldi.

Ordu, yaptığı açıklamada çatışmalarda öldürülen 38 yeni er ve subayın kimlik ve rütbelerini paylaştı.

Yeni duyurulan 38 kişiyle beraber kimliği açıklanan asker sayısının 124'e yükseldiği kaydedildi.

İSRAİL ORDUSU YIĞINAK YAPMAYA DEVAM EDİYOR Abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik hava saldırılarına devam eden İsrail ordusu, sınıra yakın bölgelere de yığınak yapmayı sürdürüyor. İsrail ordusuna ait obüsler, toplar sınıra yakın bölgede kazılan siperlere yerleşmiş ve namluları Gazze’ye çevrilmiş durumda. Tırlarla bölgeye yeni zırhlı araç ve tank sevkiyatı da sürüyor. İsrail’in düzenlediği hava saldırıları nedeniyle Gazze’nin birçok noktasından dumanlar yükseliyor. Gazze’den yükselen dumanlar sınırın İsrail tarafından görülebiliyor. Bölgede sık sık İsrail savaş uçakları ve helikopterlerinin sesleri duyuluyor.

BEYAZ SARAY: İSRAİL'E KARA BİRLİKLERİ GÖNDERME NİYETİMİZ YOK

Beyaz Saray, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalarda, İsrail'e kara birlikleri gönderme gibi bir niyetlerinin olmadığını bildirdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kirby, sahaya asker gönderme gibi bir niyetlerinin olmadığını belirterek, ABD'nin, ulusal güvenlik çıkarlarını "bu çıkarlar nerede olursa olsun, özellikle de dünyanın o bölgesi de dahil" koruyacağını ve savunacağını söyledi.

İsrail'e yapılacak yardımın ilk kısmının yolda olduğunu ifade eden Kirby, "İsrail'in düşmanlarının şu anki durumdan istifade etmeye çalışmamaları için önümüzdeki günlerde daha fazla yardım duyuracağız" şeklinde konuştu.

Kirby, Hamas'ın saldırılarının İran'la ilişkisi olup olmadığı sorusuna da Tahran'ın, uzun yıllardır Hamas'ı desteklemesinden dolayı "bir yere kadar suç ortağı" olduğunu ifade etti.

İran'ın, Hamas'ın saldırı planlarında doğrudan yer aldığına ilişkin elle tutulur bir kanıtları olmadığına işaret eden Kirby, konuyu incelemeye devam edeceklerini ifade etti.

Kirby, İsrail ile Suudi Arabistan arasındaki normalleşme konusunda da "Bunun sadece taraflar için değil ABD ve bölgedeki diğer herkes için de iyiye işaret olduğuna inanıyoruz" şeklinde konuştu.

HAVA SALDIRILARI DEVAM EDİYOR İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarına dördüncü gününde de devam ediyor. İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya bölgesine, Gazze kentinin batısına ve Han Yunus kentlerine hava saldırıları düzenledi. Görgü tanıklarına göre, Han Yunus'taki hava saldırılarından birinde önceden uyarı yapılmaksızın bir ev hedef alındı. İsrail güçleri, Refah kentinde de bir tarım arazisine saldırı düzenledi. Saldırıda ölen ve yaralananların bulunduğu aktarıldı.

İSRAİL ORDUSU: GAZZE SINIRINDA KONTROLÜ SAĞLADIK

İsrail ordusu, "Gazze sınırında kontrolü tamamen sağladıklarını ve İsrail içinde silahlı Filistinli unsurların kalmadığından neredeyse emin olduklarını" açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile çatışan İsrail askerlerinin, Gazze çevresindeki kasaba ve yerleşim yerlerinin kontrolünü yeniden ele geçirmek için kararlılıkla hareket ettiği ve İsrailli yaralıları tahliye ederken Filistinli unsurların elindeki birçok silaha da el koyulduğu ifade edildi.

"Gazze sınırında kontrolü tamamen sağladık. İsrail topraklarında silahlı Filistinli unsurların kalmadığından neredeyse eminiz." ifadelerine yer verilen açıklamada, çatışma bölgelerinde çok sayıda Kassam Tugayları unsurunun öldürüldüğü kaydedildi.

Açıklamada bölgede Kassam Tugayları ile çatışmaların halen devam edip etmediğine açıklık getirilmedi.

PENTAGON: ABD DESTEĞİNİ ARTIRIYOR

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İsrail-Filistin çatışması nedeniyle İsrail'e olan savunma desteğini arttırdıklarını ve buna hava savunma sistemleri ve mühimmatların da dahil olduğunu belirtti.

İsminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir Pentagon yetkilisi, gazetecilere İsrail ve Filistin'deki son duruma ilişkin değerlendirmede bulundu.

Biden yönetiminin İsrail ile temasını sürdürdüğünü ve en acil ihtiyaçları belirlemeye çalıştığını belirten yetkili,"Her şeyden önce İsrail'in savunmasına desteğimizi arttırıyoruz. Buna hava savunma sistemleri ve mühimmatlar da dahil" ifadesini kullandı.

Yetkili, İsrail'e bir an önce ihtiyaç duyduğu mühimmatın ulaştırılması için çalıştıklarını kaydederek, İsrail'in talep ettiği bazı malzemeleri taşıyan uçakların yola çıktığını belirtti.

İSLAMİ CİHAD, 2 İSRAİL ASKERİNİ ÖLDÜRDÜKLERİNİ DUYURDUFilistin İslami Cihad Hareketi, Lübnan'ın İsrail sınırında dün gerçekleştirdikleri sızma saldırısında 2 İsrail askerinin öldürüldüğünü, 5 askerin yaralandığını belirtti. Lübnan'da Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen Al Mayadeen TV'nin internet sitesi, İslami Cihad tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı. Açıklamada, Lübnan'dan İsrail'e yönelik sınır üzerindeki sızma saldırısında İsrail'in 300'üncü Tugayı'na bağlı 2 subayın öldürüldüğü, 5 İsrail askerin yaralandığı ifade edildi. İslami Cihad, saldırı sırasında 2 üyesinin de hayatını kaybettiğini açıkladı. İsrail ordusu, gece yaptığı açıklamada, 300'üncü Tugay Komutan Yardımcısı Yarbay Alim Saad Abdullah'ın Lübnan sınırındaki çatışmada öldüğünü duyurmuştu.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRISI SÜRÜYOR

İsrail donanmasına ait hücum botlarının, Akdeniz kıyısındaki Gazze Şeridi'nin orta kesimlerini ve Han Yunus kenti sahilindeki yerleşim yerlerini denizden vurduğu bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail hücum botlarından kentin sahil kesimlerine onlarca roket atıldı.

Akdeniz kentlerinden Gazze Şeridi'nde, İsrail savaş uçaklarının gece boyu aralıksız hava saldırıları sürerken, bu kez şehrin orta kesimleri ve Han Yunus kenti sahil kesimlerindeki yerleşim yerleri denizden atılan roketlerin hedefi oldu.

Can kaybı, yaralılar ya da maddi hasara ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

3 GAZETECİ YAŞAMINI YİTİRDİ



İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'ne gece düzenlediği hava saldırısında iki gazetecinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Gazze'deki AA muhabirinin hastane kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Filistinli gazeteciler Said et-Tavil ve Muhammed Subh İsrail hava saldırısında yaşamını yitirdi.

Görgü tanıklarına göre, iki gazeteci Gazze'nin batısındaki Rimal semtinde İsrail savaş uçaklarının bir binayı hedef almasına ilişkin çekim yaptıkları sırada, hava saldırısına maruz kalarak hayatlarını kaybetti.

Ayrıca, bombardımanın takibi sırasında aynı bölgede yaralanan başka gazetecilerin de olduğu belirtildi.

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda bir gazetecinin daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre Filistinli gazeteci Hişam en-Nevacihe, Gazze'nin batısındaki Rimal semtinde İsrail savaş uçaklarının bir binayı hedef almasına ilişkin çekim yaptıkları sırada yaralandı.

Saldırı sırasında bazı vatandaşların da yaralandığı ve Nevacihe'nin daha sonra hayatını kaybettiği aktarıldı.

Nevacihe'nin ölümüyle İsrail'in Gazze'ye hava saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli gazeteci sayısı 3'e yükseldi.