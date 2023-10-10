Filistin-İsrail hattındaki çatışmalarda dördüncü gün: İsrail denizden de saldırmaya başladı

Aksa Tufanı operasyonunun ardından başlayan çatışmalar dördüncü gününe girerken, sabah saatlerinde İsrail donanmasına ait hücum botlarından Gazze'nin sahil kesimlerine onlarca roket atıldı. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun saldırıları sırasında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 143'ü çocuk, 105'i kadın olmak üzere 704'e yükseldiğini bildirdi. Öte yandan İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'ne gece düzenlediği hava saldırısında iki gazetecinin hayatını kaybettiği belirtildi. İsrail ordusu, "Gazze sınırında kontrolü tamamen sağladıklarını" bildirdi.

Filistinli direniş örgütleri ile İsrail güçleri arasında Hamas’ın Aksa Tufanı operasyonuyla başlayan çatışmalar dördüncü gününde devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun saldırıları sırasında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 143'ü çocuk, 105'i kadın olmak üzere 704'e yükseldiğini bildirdi.

Açıklamada, yaralıların sayısının ise yaklaşık 4 bin olduğu kaydedildi.

İsrail saldırılarında, kasıtlı olarak ambulansların hedef alındığı ifade edilen açıklamada, hava saldırıları sebebiyle Gazze'deki Beyt Hanun Hastanesi'nin hizmet dışı kaldığı aktarıldı.

İSRAİL ORDUSU: GAZZE SINIRINDA KONTROLÜ SAĞLADIK

İsrail ordusu, "Gazze sınırında kontrolü tamamen sağladıklarını ve İsrail içinde silahlı Filistinli unsurların kalmadığından neredeyse emin olduklarını" açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile çatışan İsrail askerlerinin, Gazze çevresindeki kasaba ve yerleşim yerlerinin kontrolünü yeniden ele geçirmek için kararlılıkla hareket ettiği ve İsrailli yaralıları tahliye ederken Filistinli unsurların elindeki birçok silaha da el koyulduğu ifade edildi.

"Gazze sınırında kontrolü tamamen sağladık. İsrail topraklarında silahlı Filistinli unsurların kalmadığından neredeyse eminiz." ifadelerine yer verilen açıklamada, çatışma bölgelerinde çok sayıda Kassam Tugayları unsurunun öldürüldüğü kaydedildi.

Açıklamada bölgede Kassam Tugayları ile çatışmaların halen devam edip etmediğine açıklık getirilmedi.

PENTAGON: ABD DESTEĞİNİ ARTIRIYOR

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İsrail-Filistin çatışması nedeniyle İsrail'e olan savunma desteğini arttırdıklarını ve buna hava savunma sistemleri ve mühimmatların da dahil olduğunu belirtti.

İsminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir Pentagon yetkilisi, gazetecilere İsrail ve Filistin'deki son duruma ilişkin değerlendirmede bulundu.

Biden yönetiminin İsrail ile temasını sürdürdüğünü ve en acil ihtiyaçları belirlemeye çalıştığını belirten yetkili,"Her şeyden önce İsrail'in savunmasına desteğimizi arttırıyoruz. Buna hava savunma sistemleri ve mühimmatlar da dahil" ifadesini kullandı.

Yetkili, İsrail'e bir an önce ihtiyaç duyduğu mühimmatın ulaştırılması için çalıştıklarını kaydederek, İsrail'in talep ettiği bazı malzemeleri taşıyan uçakların yola çıktığını belirtti.

İSLAMİ CİHAD, 2 İSRAİL ASKERİNİ ÖLDÜRDÜKLERİNİ DUYURDUFilistin İslami Cihad Hareketi, Lübnan'ın İsrail sınırında dün gerçekleştirdikleri sızma saldırısında 2 İsrail askerinin öldürüldüğünü, 5 askerin yaralandığını belirtti. Lübnan'da Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen Al Mayadeen TV'nin internet sitesi, İslami Cihad tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı. Açıklamada, Lübnan'dan İsrail'e yönelik sınır üzerindeki sızma saldırısında İsrail'in 300'üncü Tugayı'na bağlı 2 subayın öldürüldüğü, 5 İsrail askerin yaralandığı ifade edildi. İslami Cihad, saldırı sırasında 2 üyesinin de hayatını kaybettiğini açıkladı. İsrail ordusu, gece yaptığı açıklamada, 300'üncü Tugay Komutan Yardımcısı Yarbay Alim Saad Abdullah'ın Lübnan sınırındaki çatışmada öldüğünü duyurmuştu.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRISI SÜRÜYOR

İsrail donanmasına ait hücum botlarının, Akdeniz kıyısındaki Gazze Şeridi'nin orta kesimlerini ve Han Yunus kenti sahilindeki yerleşim yerlerini denizden vurduğu bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail hücum botlarından kentin sahil kesimlerine onlarca roket atıldı.

Akdeniz kentlerinden Gazze Şeridi'nde, İsrail savaş uçaklarının gece boyu aralıksız hava saldırıları sürerken, bu kez şehrin orta kesimleri ve Han Yunus kenti sahil kesimlerindeki yerleşim yerleri denizden atılan roketlerin hedefi oldu.

Can kaybı, yaralılar ya da maddi hasara ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

İKİ GAZETECİ YAŞAMINI YİTİRDİ



İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'ne gece düzenlediği hava saldırısında iki gazetecinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Gazze'deki AA muhabirinin hastane kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Filistinli gazeteciler Said et-Tavil ve Muhammed Subh İsrail hava saldırısında yaşamını yitirdi.

Görgü tanıklarına göre, iki gazeteci Gazze'nin batısındaki Rimal semtinde İsrail savaş uçaklarının bir binayı hedef almasına ilişkin çekim yaptıkları sırada, hava saldırısına maruz kalarak hayatlarını kaybetti.

Ayrıca, bombardımanın takibi sırasında aynı bölgede yaralanan başka gazetecilerin de olduğu belirtildi.