Filistin-İsrail hattındaki çatışmalarda üçüncü gün: Gazze tam abulakaya alınıyor!

Aksa Tufanı operasyonunun ardından başlayan çatışmaların üçüncü gününde İsrail, Gazze’yi tam ablukaya almaya hazırlanıyor. İsrail ordusu, Gazze çevresinde yer alan Yahudi yerleşim birimlerinde kontrolü sağladığını duyururken, Tel Aviv yönetiminin Savunma Bakanı Savunma Bakanı Yoav Gallant elektriğin kesileceğini, yiyecek ve yakıt girişinin engelleneceğini söyledi. Öte yandan Gazze, gece boyu bombardıman altına alındı. Gerçekleşen 500’den fazla saldırıda 493 Filistinli hayatını kaybetti. Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları, İsrail'in, Gazze'de sivillere yönelik saldırılarının devam etmesine cevap olarak, Ben Gurion Havalimanı'na roket saldırısı düzenlendiğini duyurdu. İsrail basınında ise çatışmalarda 800'ün üstünde İsraillinin hayatını kaybettiği, 2 bin 150 kişinin yaralandığı belirtildi.

Filistinli direniş örgütleri ile İsrail güçleri arasında Hamas’ın Aksa Tufanı operasyonuyla başlayan çatışmalar üçüncü gününde de devam ediyor.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi çevresinde yer alan Yahudi yerleşim birimlerinde kontrolü sağladığını ancak bölgede hala Filistinli savaşçıların bulunabileceğini belirtti.

İsrail Gazze'ye 'topyekün abluka' uygulayacak. Tel Aviv'in Savunma Bakanı Yoav Gallant elektriğin kesileceğini, yiyecek ve yakıt girişinin engelleneceğini söyledi.

Ayrıca, çirkin ifadeler kullanarak Filistinlilere "hayvan" benzetmesinde bulunan İsrailli Bakan, "İnsansı hayvanlarla savaşıyoruz ve ona göre hareket edeceğiz" dedi.

Gallant'ın konuşmasının İbranice dilindeki aslında "hayvanlar" ifadesine yer verilirken, konuşmanın İsrail ordusu tarafından yayınlanan İngilizce çevirisinde "hayvanlar" yerine "barbarlar" kelimesinin kullanılması dikkati çekti.

GECE BOYUNCA BOMDA YAĞDIRDILAR

İsrail ordusu, gece boyunca Gazze Şeridi'ne 500'den fazla hava saldırısı düzenledi. İsrail ordusundan konuya dair yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Gece savaş uçakları, helikopterler, hava araçları ve topçu güçleri, Gazze Şeridi'nde Hamas ve İslami Cihad'a ait 500'den fazla noktayı hedef aldı" ifadeleri kullanıldı.

Gece boyunca süren İsrail saldırılarında 24 kişi öldü. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 493, yaralı sayısının ise 2 bin 300'e yükseldiğini açıkladı. Ölenlerin önemli bir kısmı çocuk.

İsrail basınında ise çatışmalarda 800'den fazla İsraillinin hayatını kaybettiği, 2 bin 150 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusunun saldırıları sonucu ölen ve yaralananlar arasında çok sayıda çocuk da bulunuyor.

İsrail ordusu 1000 tondan fazla patlayıcı kullandı İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında 1000 tondan fazla patlayıcı kullandığını duyurdu. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, dün akşam saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'ne her birine onlarca savaş uçağının katıldığı 4 hava saldırısı düzenlendiği ve 800'den fazla noktanın hedef alındığı kaydedildi. Açıklamada, saldırılarda yüzlerce Filistinlinin öldüğünün tahmin edildiği ve sınırı aşarak yakınlardaki yerleşim birimlerine sızan onlarca Hamas mensubunun yakalandığı aktarıldı.

EVLER YIKILDI

Gazze'nin Mısır sınırı yakınlarında bulunan Rafah kentindeki Ebu Hilal Ailesi'ne ait ev, İsrail savaş uçaklarının bombalaması sonucu yıkıldı.

Bölgedeki tıbbi kaynaklardan alınan bilgiye göre, enkaz altında kalanlardan en az 9 kişi hayatını kaybetti.

Hava saldırısına maruz kalan evin çevresindeki diğer evlerde de büyük hasar meydana geldi, çok sayıda yaralanan oldu.

İsrail ordusunun Gazze çevresindeki takviyeleri devam ediyor İsrail'in savaş ilan etmesiyle birlikte abluka altındaki Gazze Şeridi çevresinde yoğun askeri hareketlilik sürüyor. İsrail'in güneyinde abluka altında bulunan Gazze Şeridi çevresinde olağanüstü durum devam ediyor. İsrail ordusuna ait onlarca tank, zırhlı araç ve askeri birlikler bölgede konuşlandı ve bölgedeki hareketlilik sürüyor. İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanı, İsrail içindeki bölgelerde güçlü patlamalar olarak duyuluyor. İsrail ordusu, Gazze çevresindeki 7 ayrı yerleşim yerinde Filistinli silahlı gruplarla çatışıyor. (AA)

Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesinin Karaman ve Naayma caddelerindeki evleri hedef alan 20'den fazla hava saldırısında da onlarca kişi yaralandı.

İsrail savaş uçakları, Gazze'nin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nin doğusunda bulunan bir evi de hedef aldı.

Yine Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Abul Amreyn ailesine ait evin savaş uçaklarından atılan roketle vurulması sonucu bir kadın hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'ndeki hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'ndeki Harare ailesinin evini hedef alması sonucu, 7 kişi yaralandı.

Kentin orta kesimlerindeki Yermuk Camisi yakınında bir ev de isabet aldı.

GAZZE'DEN İSRAİL TARAFINA ROKET ATIŞLARI DA SÜRÜYOR

Abluka altındaki Gazze Şeridi'den İsrail tarafına roket atışları da çatışmaların üçüncü gününde devam ediyor.

AA'nın aktardığına göre özellikle İsrail'in güneyinde Gazze Şeridi çevresindeki yerleşim yerlerinde zaman zaman sirenler çalıyor.

Aşkelon şehri çevresinde zaman zaman İsrail'e ait Demir Kubbe hava sisteminin Gazze'den atılan roketlerin havada imhası sırasında çıkan patlama sesleri duyuluyor.

Demir Kubbe'nin imha edemediği roketler de oluyor.

O roketlerden biri gece saatlerinde Aşkelon'da iki katlı bir eve isabet etti ve evde hasar oluştu.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamaya göre, saldırıda şarapnel isabet etmesi sonucu bir İsrailli orta derecede yaralandı.

Öte yandan İsrail ordusunun Gazze sınırına yakın bir bölgeye çok sayıda zırhlı araç konuşlandırdığı görüldü.

BEN GURİON HAVALİMANI'NA ROKET SALDIRISI

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na roket saldırısı düzenlediklerini bildirdi.

Kassam Tugayları, Telegram'dan yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in, Gazze'de sivillere yönelik saldırılarının devam etmesine cevap olarak, Ben Gurion Havalimanı'na roket saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

Açıklamada ayrıca "Aksa Tufanı" kapsamında Askalan kentine de 100 roket atıldığı ifade edildi.

İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri de yaptığı açıklamada, Tel Aviv ve Askalan'ın roketlerle vurulduğunu belirtti.

İSRAİL ORDUSU: ÖLEN ASKER SAYISI 73'E YÜKSELDİ

İsrail ordusu, Hamas'ın önceki gün başlayan ve bugün de devam eden saldırılarında ölen askerlerinin sayısının 73'ye yükseldiğini duyurdu.

İsrail ordusu, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Hamas'ın 7 Ekim'de başlayan saldırılarında bugüne kadar 73 İsrail askerinin öldüğü, hayatını kaybeden 16 İsrail askerinin daha kimlik bilgilerinin aileleri ve kamuoyuyla paylaşıldığı ifade edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Beit El İsrail askeri kontrol noktası yakınında toplanan bir grup, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto etti. Filistinliler, gösterileri dağıtmak için gerçek ve plastik mermi ile göz yaşartıcı gaz kullanan İsrail askerlere taş attı, lastikleri ateşe verdi.

El-Kassam Sözcüsü Ebu Ubeyde: "Yeni bir grup İsrailliyi esir aldık ve Gazze'ye getirdik" Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim birimlerinden yeni bir grup İsrailliyi esir aldığını duyurdu. Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Hamas'a bağlı El-Aksa TV'de yayımlanan konuşmasında, "Tugay'a bağlı savaşçıların yeni bir grup İsrailliyi esir alıp Gazze Şeridi'ne geçirmeyi başardığını" söyledi. Kassam Tugayları üyelerinin, esir aldıkları İsraillilerin bazılarının İsrail güçleri tarafından öldürüldüğünü belgelediğini aktaran Ebu Ubeyde, esirlerin sayısına ilişkin bilgi vermedi.

İSRAİL BASINI: YARALI SAYISI 2 BİN 315

Gazze'den başlatılan saldırılar sonucu, yaralanan İsrailli sayının 2 bin 315 olduğu belirtildi.

İsrail merkezli Kanal 12 televizyonuna göre, 365'i ağır olmak üzere toplam yaralı sayısı 2 bin 315'e çıktı.

Haaretz Gazetesi de, ağır yaralılardan 25 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğunu aktardı.

Haberlerde, ölenlerin sayısına ilişkin güncelleme yapılmadı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 'Aksa Tufanı' operasyonu kapsamında, Gazze Şeridi'nden İsrail'in Aşkelon kentine çok sayıda roket fırlatıldı. Aşkelon kentine roketlerin düşmesi sonucu bazı binalarda hasar oluştu.

İSRAİL ASKERLERİ YANLIŞLIKLA İSRAİL ASKERİNİ VURDU

İsrail ordusu, Lübnan sınırı yakınındaki Celil Garbi bölgesinde bulunan askerlerinin yanlışlıkla kendi askerlerine ateş açması sonucu 4 yaralı olduğunu duyurdu.

İsrail resmi haber ajansı KAN'ın ordu sözcüsüne dayandırdığı habere göre, Celil Garbi yakınındaki bir yerleşim yerinde görev yapan İsrail güçleri, kontrol noktasına hızlıca yaklaşan araca ateş açtı.

Daha sonra askeri aracın içindekilerin İsrail ordusuna bağlı askerler olduğu anlaşıldı. Hafif yaralanan İsrail askerleri tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

İSRAİL ORDUSU: GAZZE ÇEVRESİNDEKİ YAHUDİ YERLEŞİM BİRİMLERİNDE KONTROLÜ SAĞLADIK

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi çevresinde yer alan Yahudi yerleşim birimlerinde kontrolü sağladığını ancak bölgede hala Filistinli silahlı unsurların bulunabileceğini belirtti.

İsrail Gazze'ye 'topyekün abluka' uygulayacak. Tel Aviv'in Savunma Bakanı Yoav Gallant elektriğin kesileceğini, yiyecek ve yakıt girişinin engelleneceğini söyledi.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze Şeridi çevresindeki İsrail yerleşim yerlerinde kontrolün sağlandığını, herhangi bir çatışma olmadığını ancak bölgede hala Filistinli silahlı unsurların bulunabileceğini söyledi.

İsrail ordusunun, olası sızma girişimlerine karşı Gazze sınırını tank, helikopterler ve askeri hava araçları ile koruyacağını aktaran Hagar, İsrail güçlerinin Filistinli silahlı kişilerle çatışmasının şu anda "sınırlı" olduğunu aktardı.

Hagari, Gazze Şeridi çevresindeki 24 beldeden 15'inin boşaltıldığını, gün boyunca tahliyenin devam edeceğini ancak bölgedeki en büyük kent Sderot'un tahliye edilmeyeceğini aktardı.

Gazze'den İsrail'e 7 Ekim'den itibaren 4 bin 400 roket atıldığını kaydeden Hagari, İsrail ordusundaki 300 bin yedek askerin de 48 saat içinde seferberliğe katıldığını belirtti.