Filistin-İsrail hattındaki çatışmalarda üçüncü gün: Ölü sayısı artıyor

İsrail’e karşı başlatılan Aksa Tufanı’nın üçüncü gününde de çatışmalar sürerken, İsrail uçaklarının gece boyunca Gazze Şeridi'nin güney ve kuzeyini vurması sonucu ölü ve yaralı sayısı da artmaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 413 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 300 kişinin yaralandığını açıkladı. İsrail basınında ise çatışmalarda 700 İsraillinin hayatını kaybettiği, 2 bin 150 kişinin yaralandığı belirtildi.

Filistinli direniş örgütleri ile İsrail güçleri arasında Hamas’ın Aksa Tufanı operasyonuyla başlayan çatışmalar üçüncü gününde de devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 413, yaralı sayısının ise 2 bin 300'e yükseldiğini açıkladı.

İsrail basınında ise çatışmalarda 700 İsraillinin hayatını kaybettiği, 2 bin 150 kişinin yaralandığı belirtildi.

SALDIRILAR GECE BOYU SÜRDÜ

İsrail savaş uçaklarının gece boyunca Gazze Şeridi'nin güney ve kuzeyindeki hedefleri vurması sonucu ölü ve yaralıların olduğu belirtildi. Gazze'nin Mısır sınırı yakınlarında bulunan Rafah kentindeki Ebu Hilal Ailesi'ne ait ev, İsrail savaş uçaklarının bombalaması sonucu yıkıldı.

Bölgedeki tıbbi kaynaklardan alınan bilgiye göre, enkaz altında kalanlardan en az 9 kişi hayatını kaybetti.

Hava saldırısına maruz kalan evin çevresindeki diğer evlerde de büyük hasar meydana geldi, çok sayıda yaralanan oldu.

Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesinin Karaman ve Naayma caddelerindeki evleri hedef alan 20'den fazla hava saldırısında da onlarca kişi yaralandı.

İsrail savaş uçakları, Gazze'nin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nin doğusunda bulunan bir evi de hedef aldı.

Yine Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Abul Amreyn ailesine ait evin savaş uçaklarından atılan roketle vurulması sonucu bir kadın hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'ndeki hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'ndeki Harare ailesinin evini hedef alması sonucu, 7 kişi yaralandı.

Kentin orta kesimlerindeki Yermuk Camisi yakınında bir ev de isabet aldı.

İSRAİL ORDUSU: ÖLEN ASKER SAYISI 73'E YÜKSELDİ

İsrail ordusu, Hamas'ın önceki gün başlayan ve bugün de devam eden saldırılarında ölen askerlerinin sayısının 73'ye yükseldiğini duyurdu.

İsrail ordusu, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Hamas'ın 7 Ekim'de başlayan saldırılarında bugüne kadar 73 İsrail askerinin öldüğü, hayatını kaybeden 16 İsrail askerinin daha kimlik bilgilerinin aileleri ve kamuoyuyla paylaşıldığı ifade edildi.

İSRAİL BASINI: YARALI SAYISI 2 BİN 315

Gazze'den başlatılan saldırılar sonucu, yaralanan İsrailli sayının 2 bin 315 olduğu belirtildi.

İsrail merkezli Kanal 12 televizyonuna göre, 365'i ağır olmak üzere toplam yaralı sayısı 2 bin 315'e çıktı.

Haaretz Gazetesi de, ağır yaralılardan 25 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğunu aktardı.

Haberlerde, ölenlerin sayısına ilişkin güncelleme yapılmadı.

İSRAİL ASKERLERİ YANLIŞLIKLA İSRAİL ASKERİNİ VURDU



İsrail ordusu, Lübnan sınırı yakınındaki Celil Garbi bölgesinde bulunan askerlerinin yanlışlıkla kendi askerlerine ateş açması sonucu 4 yaralı olduğunu duyurdu.

İsrail resmi haber ajansı KAN'ın ordu sözcüsüne dayandırdığı habere göre, Celil Garbi yakınındaki bir yerleşim yerinde görev yapan İsrail güçleri, kontrol noktasına hızlıca yaklaşan araca ateş açtı.

Daha sonra askeri aracın içindekilerin İsrail ordusuna bağlı askerler olduğu anlaşıldı. Hafif yaralanan İsrail askerleri tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.