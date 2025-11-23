Filistin: İsrail'in katliamlarını durdurmak için acil uluslararası müdahale gerek

Filistin yönetimi, İsrail'in Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik düzenlediği saldırıları kınayarak, uluslararası topluma "acil müdahale" çağrısında bulundu.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze'nin çeşitli bölgelerine yönelik saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Aşırılık yanlısı İsrail hükümetinin Gazze'deki katliamları sürüyor. Sivillere yönelik bu saldırıları en güçlü şekilde kınıyoruz" ifadesi kullanıldı.

"Sivillere karşı işlenen bu katliamları durdurmak için acil uluslararası müdahale" çağrısında bulunulan açıklamada, İsrail'in saldırılarının "uluslararası barışı sağlamaya yönelik tüm girişimlere aykırı olduğu" vurgulandı.