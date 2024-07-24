Filistin, İsrail’in Paris’ten men edilmesini istedi

Spor Servisi

Filistin Olimpiyat Komitesi, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach ile Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino’ya yazdığı mektupta, İsrail’in sporcularının 2024 Paris Olimpiyatları’ndan men edilmesini istedi.

Mektupta, İsrail’in Gazze’ye saldırılarının "olimpiyat ateşkesinin ihlali" olarak değerlendirilmesi ve 26 Temmuz-11 Ağustos’ta Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenecek Olimpiyat Oyunları’ndan men edilmesi çağrısı yapıldı.

Rusya-Ukrayna Savaşı’na tepki olarak Rusya’nın Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin kararıyla olimpiyatlardan çıkarıldığı hatırlatılan mektupta, "IOC ve FIFA, geçmişte olimpiyat ateşkesi ihlallerine karşı kararlı bir tutum sergiledi" ifadesi kullanılarak, aynı kuralın İsrail için de uygulanması istendi.

Mektupta, "yaklaşık 400 Filistinli sporcunun öldürüldüğü" kaydedilerek, "spor tesislerinin tahrip edilmesinin halihazırda ciddi kısıtlamalar altında olan Filistinli sporcuların durumunu daha da kötüleştirdiği" belirtildi.

IOC, Rus ve Belaruslu sporcuların Paris Olimpiyatları’nda "tarafsız sporcu" statüsünde yarışabileceğini duyurmuştu.

Olimpiyatlarda Rusya ve Belarus’a ait bayrak, amblem ve marşlar kullanılamayacağı, her iki ülkenin hükümetlerinden hiçbir yetkilinin oyunlar kapsamında Paris’e davet edilmeyeceği aktarılmıştı.