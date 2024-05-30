Filistin Kızılayı: İsrail, 2 sağlık çalışanını öldürdüğü saldırıda ambulansı kasıtlı vurdu

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah şehrinde dün 2 sağlık çalışanının öldüğü İsrail saldırısında ambulansının kasıtlı olarak vurulduğunu açıkladı.

İsrail’in Refah’ta Filistinlilerin sığındığı Refah’ta bir çadır kente saldırısında 45 kişinin ölümünün yankıları sürüyor.

Öte yandan Filistin Kızılayı, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah şehrinde dün 2 sağlık çalışanının öldüğü İsrail saldırısında ambulansının kasıtlı olarak vurulduğunu belirtti.

Filistin Kızılayı, sosyal medya hesabından İsrail ordusunun dün Refah’ta bir ambulansı hedef alan ve 2 sağlık çalışanının ölümüyle sonuçlanan saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, “İsrail işgal güçleri, uluslararası koruma altındaki Kızılay amblemini taşımasına rağmen ambulansı kasten bombaladı.” ifadeleri kullanıldı.

Bu saldırıyla İsrail ordusunun 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nde görevi başında öldürdüğü Filistin Kızılayı görevlisi sayısının 19’a yükseldiği kaydedildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Refah’taki Tel es-Sultan'da bulunan Ebu es-Said Kavşağı'nda yaralı ve ölüleri tahliye etmek için giden bir ambulansa saldırı düzenlediğini, olayda 2 sağlık görevlisinin öldüğünü açıklamıştı.

Filistin Kızılayı, dün İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle Refah'ın El-Mevasi bölgesinde faaliyet gösteren Kudüs Sahra Hastanesini tahliye ettiğini duyurmuştu.