Filistin Kızılayı: İsrail tankları Gazze'deki Emel Hastanesinin üçüncü katını hedef aldı
Kaynak: AA
Filistin Kızılayı, İsrail tanklarının abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Emel Hastanesinin üçüncü katını hedef aldığını belirtti.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'da, Filistin Kızılayının açıklamasına yer verildi.
İsrail tanklarının El-Emel Hastanesinin üçüncü katını hedef aldığı belirtilen açıklamada, hastane çevresinin de şiddetli bombardımana maruz kaldığı ve hastane binasında maddi hasar meydana geldiği aktarıldı.
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