Filistin Kızılayı: Şifa Hastanesi’ndeki 31 prematüre bebeği Gazze’nin güneyine naklettik

Filistin Kızılayı, İsrail'in ablukası ve saldırıları nedeniyle Gazze'de hizmet vermeyi durduran Şifa Hastanesi'ndeki 31 prematüre bebeği Gazze’nin güneyinde başka bir hastaneye nakletmeyi başardıklarını duyurdu.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Kızılaya bağlı acil servis ekiplerinin, Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) ile koordineli olarak Şifa Hastanesi'ndeki 31 prematüre bebeği tahliye etmeyi başardığı bildirildi.

Açıklamada, prematüre bebeklerin, Gazze Şeridi’nin en güneyindeki Refah kentinde bulunan Emirlikler Hastanesi’ne yatırılmak üzere Filistin Kızılayına ait ambulanslarla güneye nakledildikleri aktarıldı.