Filistin Milli Takımı’na sloganlı karşılama

Güney Afrika'ya müsabakalar için gelen Filistin Milli Futbol Takımı oyuncuları, havalimanında ‘Özgür Filistin’ sloganlarıyla karşılandı.

11 ve 18 Şubat tarihlerinde oynayacakları maçlar için akşam saatlerinde Güney Afrika'ya ulaşan Filistinli futbolcular, sloganla karşılandı.

Güney Afrika Futbol Federasyonu'nun öncülük ettiği "İnsanlık için Futbol" müsabakalarına katılmak için Cape Town Uluslararası Havalimanı'na inen futbolcular, kalabalık bir grup tarafından karşılandı.

"Özgür Filistin" tezahüratları eşliğinde karşılanan Filistinli futbolcular, yaklaşık 10 gün Güney Afrika'da kalacak.

Filistinli futbolcuların oynayacağı maçları, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın da statta izlemesi bekleniyor.

Uzun yıllar Filistin'e desteğiyle dikkati çeken Güney Afrika, Uluslararası Adalet Divanında (ICJ) İsrail aleyhine "soykırım" davası açmıştı.