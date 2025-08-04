Filistin nutuklarınız sadece şovdan ibaret

Haber Merkezi

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, sosyal medya hesabı üzerinden AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik eleştirilerine yanıt verdi.

Yücel, "Sayın Erdoğan’ın Filistin konusundaki samimiyetsiz, tutarsız, ikircikli tavırlarına yönelik Genel Başkanımız Sn. Özgür Özel’in, doğru, yerinde ve somut tespit ve eleştirilerilerine karşı AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in açıklamaları her zamanki gibi gerçeklikten uzak, hamasi söylemlerden ibarettir. Filistin hassasiyeti, sizin yaptığınız gibi hamasi nutuklarla değil; tutarlılıkla, cesaretle ve eylemle gösterilir. AKP’nin ticaret rekorları kırdığı İsrail’e karşı sessizliği ortadayken, Filistin’le ilgili nutukları sadece ve sadece iç siyaseti domine etmeye yönelik, samimiyetsiz bir şovdan ibarettir" dedi.

Yücel sözlerini şöyle sürdürdü: “Siz hamaset yapmayı bırakın da bu sorulara yanıt verin Ömer Çelik: Trump 'Gazze’yi otellerle dolduracağım' dediğinde neden sustunuz? İsrail, İran’ı bombalayıp Müslüman kanı dökerken neden sessiz kaldınız? Ayşenur Ezgi Eygi şehit edildi; Rümeysa Öztürk, ABD’de hapsedildi; neden tek kelime etmediniz?”