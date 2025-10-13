Filistin özgür olana dek!

ABD Başkanı Donald Trump’ın emperyalist planları dayatan Gazze Planı kapsamında taraflar karşılıklı esir takasına hazırlanırken dünyanın dört bir yanında "Özgür Filistin" çağrısıyla protestolar sürüyor.

Hamas, hayattaki 20 İsrailli esire karşılık 2000’e yakın Filistinli tutsağın serbest bırakılacağı esir takasının bu sabah itibarıyla başlayacağı bildirdi. İsrail ise tahliye listesinde yer alan kişilerin Ofer ve Negev hapishanelerine transfer edildiğini duyurdu.

Avustralya’da on binlerce kişi, Filistin’e destek yürüyüşü düzenledi. Eylemciler, ateşkes konusunda İsrail’in güvenilmez olduğunu belirterek “Filistin adil ve özgür olana dek protestolarımızı sürdüreceğiz” dedi. Endonezya’da eylemciler, hükümete Filistin’in bağımsızlığı için mücadeleye devam etme çağrısı yaptı. İngiltere, İsveç, Hollanda, Avusturya ve Almanya’da da Filistin’e destek gösterileri düzenlendi.