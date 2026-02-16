Filistin paylaşımı nedeniyle Arsenal'ın işten çıkardığı çalışan hukuk mücadelesi veriyor

Premier Lig ekiplerinden Arsenal’de uzun yıllar malzeme sorumlusu olarak çalışan Mark Bonnick, Filistin’de yaşananlara ilişkin paylaşımları sonrası Aralık 2024’te işine son verilmesine dair değerlendirmelerde bulundu.

İsrail’in Gazze’deki saldırılarını sosyal medya üzerinden eleştirdiği için kulüple yollarının ayrıldığını belirten 62 yaşındaki Bonnick, İsrail’in yasa dışı işgali ve apartheid (soykırımcı) rejimi hakkında konuşanların hedef alındığını söyledi.

Anadolu Ajansı’na konuşan Bonnick, “Güney Afrika’daki apartheid’ı konuşuyoruz, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini konuşuyoruz. Ancak konu siyonist İsrail’in yasa dışı işgali ve apartheid rejimi olduğunda susturuluyoruz” ifadelerini kullandı.

Arsenal’a karşı başlattığı hukuki sürecin sürdüğünü aktaran Bonnick, haziran ayında arabuluculuğa gidileceğini, davanın 2028’e kadar uzayabileceğinin kendisine bildirildiğini kaydetti.

“ANTİSEMİTİZM İDDİASI KANITLANMADI”

Süreç boyunca medyanın konuyu antisemitizm çerçevesine sıkıştırdığını söyleyen Bonnick, paylaşımlarının politik olduğunu vurguladı. İngiltere Futbol Federasyonu’ndan veya polisten kendisine herhangi bir bildirim yapılmadığını belirten Bonnick, “Antisemitizm olmadığı açık biçimde ortaya kondu. Polis kapımı hiç çalmadı.” dedi.

Bonnick, disiplin sürecinde kulübün kendi futbolcuları için daha önce yaptığı açıklamaları da hatırlattığını ifade etti. Arsenal’ın 2021’de Mohamed Elneny’nin Filistin paylaşımı sonrası “oyuncuların kendi görüşlerini ifade etme hakkı” bulunduğunu belirten kulüp açıklamasına atıf yapan Bonnick, benzer bir yaklaşımın kendisi için gösterilmediğini savundu.

FEDERASYON: “SİYASİ YORUM”

Bonnick, İngiltere Futbol Federasyonu ve ayrımcılıkla mücadele kuruluşu Kick It Out’un inceleme yaptığını, antisemitizm tespiti bulunmadığını ancak federasyonun paylaşımlarını “siyasi” olarak değerlendirdiğini aktardı. “Arsenal federasyona gitmekle yükümlüydü, bunu bize söylemediler.” diyen Bonnick, karar süreçlerinin şeffaf yürütülmediğini öne sürdü.

Toplumda oluşan baskı iklimine de değinen Bonnick, insanların konuşmaktan çekindiğini savundu. Bu noktada Pep Guardiola’nın açıklamalarına atıf yaparak, “Belki küçük bir katkı ama bir damla çağlayana dönüşebilir.” ifadelerini kullandı.

ELNENY PAYLAŞIMI VE KULÜP TUTUMU

Arsenal’da forma giydiği dönemde Elneny, 2021 yılında “Kalbim, ruhum ve desteğim seninle Filistin” mesajını paylaşmış, bir sponsorun tepkisi üzerine kulüp, oyuncuların görüşlerini ifade etme hakkı olduğunu ancak hassasiyetlerin kendisine hatırlatıldığını açıklamıştı.

Bonnick, 2024’ün kasım ve aralık aylarında yaptığı paylaşımlarda İsrail’in politikalarını sert biçimde eleştirmiş, bu ifadelerin antisemitizm değil siyasi eleştiri kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savunmuştu.