Filistin şalıyla Bilal’i parlatma

Haber Merkezi

Toplumsal tepki sonrası İsrail ile ekonomik bağları koparmak zorunda kalsa da arka kapıdan her türlü teması sürdüren iktidar son iki yılda olduğu üzere 2026’ın ilk gününde de Filistin şovuna girişti.

Yönetiminde Bilal Erdoğan’ın olduğu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) öncülüğünde bir araya gelen "Milli İrade Platformu"nun Galata Köprüsü’ndeki 3’üncü Gazze buluşması AKP içindeki hesaplaşmayı da ortaya çıkardı.

KAVGANIN İZLERİ

“Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin’i unutmuyoruz" başlığıyla yapılan mitinge son dönemlerde isimleri Erdoğan sonrası tartışmalarda geçen damatlar Selçuk Bayraktar ve Berat Albayrak ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yer almaması dikkat çekti.

Buna karşılık Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Gençlik Bakanı Osman Aşkın Bak’ın da aralarında olduğu sekiz bakan ve çok sayıda vekil yürüyüşe katıldı.

VELİAHT SAZI ELİNE ALDI

Isıtılmaya çalışılan “babadan oğula saltanat düzeni”nin veliahtı olan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan yaptığı konuşmada liderlik provası yaptı.

Erdoğan, "İsrail savaş suçlarını tazmin etmeli. Bu yıkımın maliyeti Gazzelilere, üçüncü ülkelere yüklenemez. Gazze’nin yeniden inşası İsrail’in ödediği savaş tazminatlarıyla yeniden yapılmalıdır" dedi.

TİMSAH GÖZYAŞLARI DÖKTÜLER

ÖNDER Başkanı Ceylan, yeni yılın ilk sabahında Galata Köprüsü’nden yüz binlerle birlikte çok büyük bir mesaj verdiklerini ve seslerini yükselttiklerini dile getirdi. Adalet Bakanı yılmaz Tunç ise "Son 2 yıldan bu yana da soykırım suçu işleniyor. Soykırım suçunun önlenmesiyle ilgili olarak Uluslararası Adalet Divanı’nın aldığı tedbir kararı maalesef uygulanamadı" ifadelerini kullandı.

PROTESTOCULARA ENGEL

Bilal Erdoğan, ticareti kestik şovları yapsa da ellerinde İsrail ile iş yapmayı sürdüren şirketleri protesto etmek isteyenler engellendi. Üzerinde Maersk, ZIM, BP ve SOCAR logoları bulunan “Siyonizmin eli kanlı enerji ve lojistik ortaklarını ifşa ediyoruz” yazılı döviz taşıyan gençler miting alanına alınmadı. Muhalefetin eylem yapmasına izin verilmeyen Galata Köprüsü, 2024 ve 2025’in ilk günlerinde de siyasi iktidara yakın olan ve içerisinde MÜSİAD ile TÜGVA gibi kurumların bulunduğu ‘Milli İrade Platformu’nun yürüyüşlerine sahne olmuştu.