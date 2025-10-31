Filistin Sinema Günleri

Kültür Sanat Servisi

İBB Beyoğlu Sineması, 2 Kasım Pazar günü, dünya çapında düzenlenen Filistin Sinema Günleri’ne ev sahipliği yapıyor. Gösterimler ücretsiz.

Yönetmenliğini Carol Mansour ve Muna Khalidi'nin üstlendiği Gazze'de yaşanan soykırımı bir Filistinli plastik cerrahın gözünden aktaran çarpıcı bir belgesel olan 'Tutku Hali' adlı belgesel, 2 Kasım saat 16.00'da gösterilecek.

Aynı gün saat 19.00’da ise Mohammad Bakri imzalı, Filistin gerçeğinin en kanlı dönemeçlerinden birini gözler önüne seren sarsıcı bir yapım olan ‘Cenin, Cenin’in gösterimi gerçekleşecek.