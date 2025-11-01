Filistin Sinema Günleri başlıyor

Filistin’i desteklemek, Filistinlilerin sansürlenen sesini duyurmak ve çarpıtılmış anlatılara karşı gerçeği görünür kılmak için dünya çapında 160'tan fazla film eş zamanlı olarak gösterime giriyor.

İstanbul Sinema Ofisi, Filistin halkının topraklarının elinden alınmasının önünü açan Balfour Deklarasyonu’nun (1917) yıldönümünde, Filmlab Palestine ve Belgesel Sinemacılar Birliği işbirliğiyle düzenlenen Filistin Sinema Günleri’nin İstanbul’daki ev sahiplerinden biri oluyor.

Filistin’de yaşanan soykırımın acı ve karanlık dönemeçlerinden birini anlatan “Cenin, Cenin” ile Gazze’de yaşananların sarsıcı hakikatini bir Filistinli cerrahın gözünden aktaran “Bir Tutku Hali” adlı belgesel filmler, 2 Kasım’da İBB Bülent Ecevit Kültür Merkezi ve İBB Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi’nde dünyayla eşzamanlı olarak gösterilecek.

Gösterimler ücretsizdir.