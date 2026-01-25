Filistin sporuna bir engel daha: İsrail, suni çim sevkiyatını engelledi

Filistin Futbol Federasyonu (PFA), Çin hükümetinin resmi hibe programı kapsamında Filistin’e gönderdiği suni çim sevkiyatının İsrail tarafından engellendiğini açıkladı.

PFA, tüm resmi ve teknik prosedürlerin tamamlanmasına rağmen sevkiyata izin verilmemesini Filistin sporuna yönelik “doğrudan bir ihlal” olarak nitelendirdi.

Federasyondan yapılan yazılı açıklamada, Çin hükümetinin Filistin Devleti Gençlik ve Spor Yüksek Konseyi’ne sağladığı suni çimlerin, stadyum ve spor tesislerinde kullanılmak üzere gönderildiği belirtildi. Açıklamada İsrail’in kararı tüm süreçler tamamlandıktan sonra aldığı vurgulandı.

SPOR YAPMA HAKKINA ENGEL

PFA, söz konusu engelin, Filistin spor altyapısının geliştirilmesini hedef alan sistematik uygulamaların yeni bir halkası olduğunu ifade etti. Açıklamada, bu tür kararların özellikle çocuklar ve gençlerin güvenli ve erişilebilir spor alanlarında spor yapma hakkını doğrudan etkilediği kaydedildi.

Federasyon, İsrail’in sevkiyatı durdurma kararının FIFA yönetmeliklerine, ayrımcılık yasağına ve spora eşit erişimi güvence altına alan Olimpiyat Şartı’nın temel ilkelerine açıkça aykırı olduğunu belirtti. Kararın tüm sonuçlarından İsrail’in sorumlu olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca FIFA, Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) başta olmak üzere uluslararası spor kuruluşlarına çağrıda bulunularak, bu tür ihlallerin durdurulması ve suni çim sevkiyatının Filistin’e girişine izin verilmesi için somut adımlar atılması istendi.

949 SPOR İNSANINI ÖLDÜRDÜLER

Filistin Olimpiyat Komitesi’nin paylaştığı verilere göre, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları sürecinde işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi’nde spor camiasından 949 Filistinli yaşamını yitirdi. Aynı dönemde 289 spor tesisi tamamen ya da kısmen tahrip edildi.

İsrail’in ABD’nin desteğiyle 8 Ekim 2023’te Gazze’ye başlattığı ve iki yılı aşkın süredir devam eden saldırılarda ise 71 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 171 binden fazla kişi yaralandı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, sivil altyapının yaklaşık yüzde 90’ını etkileyen yıkımın yeniden inşa maliyetinin 70 milyar dolara ulaştığı belirtiliyor.