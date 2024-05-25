Filistin telekomünikasyon şirketi, Gazze'nin kuzeyinde internet hizmetinin kesildiğini duyurdu

Filistin'in telekomünikasyon şirketlerinden Paltel Group, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde internet erişiminin kesildiğini bildirdi.

Paltel Grouptan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarının iletişimi etkilediği belirtildi.

Saldırılar nedeniyle Gazze kenti ile kuzey bölgelerinde sabit internet hizmetlerinin kesildiği ifade edilen açıklamada, erişimin yeniden sağlanması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda altyapının da hedef alınması sonucu Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde pek çok kez internet ve iletişim kesilmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne devam eden saldırılarıyla bölgedeki su, yiyecek, ilaç, elektrik ve yakıt tedariki kesilirken, sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri de sık sık kesintiye uğruyor.