Filistin, topraklarında yabancı güç konuşlandırılmasını reddetti

Filistin, Gazze Şeridi’nde "dış güçlerin getirilmesi suretiyle işgalin sürdürülmesini reddettiğini" açıkladı.

Filistin Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana şiddetli saldırılarını sürdürdüğü işgal ve abluka altındaki Gazze Şeridi’nde "yabancı güçlerin getirilmesiyle işgalin sürdürülmesinin reddedildiği" belirtildi.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü ve Enformasyon Bakanı Nebil Ebu Rudeyne, resmi haber ajansı WAFA’da yer alan açıklamasında, "Filistin topraklarında herhangi bir yabancı varlığın meşruiyeti yok ve Filistin’i kimin yöneteceğine yalnızca Filistin halkı karar verir." dedi.