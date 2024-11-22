Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere "idari gözaltı" kaldırılacak

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin yargılama olmadan gözaltına alınması veya alıkonulmasını durduracaklarını açıkladı.

Katz, sık sık Batı Şeria'nın belde ve köylerine düzenledikleri saldırılarla gündeme gelen Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilere yönelik kararı yaptığı yazılı açıklamayla duyurdu.

Batı Şeria'daki Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilere "idari gözaltının" bundan sonra uygulanmayacağını kaydeden Katz, söz konusu kişilerin yargılama olmadan alıkonulmayacağını veya gözaltına alınmayacağını belirtti.

"SERT ÖNLEM ALMASI UYGUN DEĞİL"

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin "tehdit altında olduğunu" iddia eden ve bu kişilere yönelik bazı uluslararası yaptırımlara dikkati çeken Katz, Tel Aviv yönetiminin bu kişilere karşı "sert önlem almasının uygun olmadığını" ileri sürerek aldığı kararı savundu.

KARAR AŞIRI SAĞCI BAKANLARI SEVİNDİRDİ

Aşırı sağcı ve Filistin karşıtlığıyla öne çıkan Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, aldığı karardan dolayı Katz'ı tebrik etti.

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilere açık desteğiyle öne çıkan aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de kararından dolayı Katz'ı kutladı.

"İDARİ TUTUKLULUK"

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayı daha çok işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere karşı kullanıyor.

Bu uygulamayla İsrail, Filistinlileri 1 aydan 6 aya kadar alıkoyabiliyor. Askeri mahkemeler, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar vererek tutukluya hangi suçla itham edildiğini açıklamadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

FİLİSTİN BELDE VE KÖYLERİNE SALDIRIYORLAR

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor.

Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da sık sık köylere ve beldelere saldırıyor ve işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.