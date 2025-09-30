Filistin, Trump'ın Gazze planını "memnuniyetle" karşıladı

Filistin, ABD Başkanı Donald Trump'ın sunduğu Gazze planını memnuniyetle karşıladı ve bir anlaşmaya varılması için ABD, bölge ülkeleri ve diğer ortaklarla çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Filistin Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın Gazze'deki savaşın sona ermesi için gösterdiği çabanın memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.

Açıklamada Filistin'in, ABD Başkanının, barışa giden bir yol bulacağına inandığı ve Gazze savaşının sonlanması için ABD, bölge ülkeleri ve ortaklarla birlikte çalışmaya, olumlu ve yapıcı etkileşim kurmaya hazır olduğu dile getirildi.

Gazze ile ilgili varılacak anlaşmanın, "toprak ilhakını ve Filistinlilerin yerlerinden edilmesini önleme, uluslararası hukuku ihlal eden tek taraflı eylemlere son verme, İsrail'in Gazze'den tam olarak çekilmesi ve Gazze Şeridi ile Doğu Kudüs de dahil olmak üzere Batı Şeria'daki topraklar ile kurumların tek çatı altında toplanmasını" içermesi gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, işgale son verilmesi ve İsrail ile bağımsız Filistin Devleti'nin barış, güvenlik ve iyi komşuluk ilişkileri içinde yan yana yaşamasını öngören iki devletli çözüme dayalı adil barışın yolunun açılması gerektiği vurgulandı.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın 20 maddeden oluşan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Planı" adlı önerisini açıklamıştı.

Trump, Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında planın taraflarca kabul edilmesi halinde "savaşın" derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını söylemişti.

Netanyahu da planın "savaş hedeflerini gerçekleştirdiğini" belirterek, destek açıklaması yapmıştı.