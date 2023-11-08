Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Fettuh'u Türkiye'ye gelecek

Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Fettuh, yarın TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşmek amacıyla Türkiye'ye gelecek. Görüşmede, bölgedeki durum ve insani yardımlar ele alınacak

Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Fettuh, yarın Türkiye'ye gelecek.

İsrail ile Filistin arasında 7 Ekim'de başlayan çatışmaların ardından İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik sürdürdüğü saldırılar devam ediyor.

TBMM Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, saldırıların sona erdirilmesi amacıyla Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Fettuh ile bir araya gelecek.

Kurtulmuş, yarın Meclis'te konuk edeceği Fettuh'la bölgedeki son durumu görüşecek.

HÜKÜMET YETKİLİLERİYLE DE GÖRÜŞMESİ BEKLENİYOR

Türkiye'nin bölgeye insani yardımların ulaştırılması için sürdürdüğü çalışmaların ele alınacağı görüşmenin gündeminde İsrail'in hastanelere ve mülteci kamplarına düzenlediği bombalı saldırıların bir an önce sonlandırılması için uluslararası platformlarda yürütülecek ortak çabalar da bulunacak.

Fettuh'un Türkiye temasları kapsamında hükümet yetkilileriyle de görüşmelerde bulunması bekleniyor.