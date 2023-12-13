Filistin Ulusal Konseyi Üyesi Salameh: Filistinlilerin karşısına üç seçenek bırakılıyor

7 Ekim'den bu yana Gazze'yi vurmayı sürdüren İsrail'in, Filistinlilere sadece 3 seçenek sunduğunu söyleyen Filistin Ulusal Konseyi üyesi Dalal Salameh, "Ya köle olarak yaşayacak ya göçe zorlanacak ya da direniş gösterecekler ve direnişçi olarak öldürülmeleri meşru kılınacak" dedi.

Filistin Ulusal Konseyi üyesi Dalal Salameh, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen "İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin Kabulünün 75. Yıl Dönümünde Gazze’de Kadın ve Çocuk Olmak" programında İsrail'in Gazze'yi işgaline yönelik açıklamalarda bulundu.

Salameh, "Bu işgal hükümeti, 'iyi Filistinli, ölü Filistinli' düşüncesine sahip. Bu faşist hükümet bunu düşünüyor; Filistinli, ancak ölü olunca iyi bir Filistinli olabilir. Filistinlinin karşısına üç seçenek bırakılıyor. Ya köle olarak yaşayacak ya göçe zorlanacak sürgün edilecek Mısır’a veya başka bir ülkeye veya direniş gösterecekler ve direnişçi olarak öldürülmeleri meşru kılınacak" diye konuştu.

TBMM’de bugün, “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin Kabulünün 75. Yıl Dönümünde Gazze’de Kadın ve Çocuk Olmak” programı düzenlendi. Filistin Ulusal Konseyi Üyesi Dalal Salameh, programa konuşmacı olarak katıldı.

Salameh, şunları söyledi:

"Gazze Şeridi’ndeki, Kudüs’teki halkımızın olağanüstü bir durumdan geçtiklerini ifade etmek istiyorum. Filistin davamız olağanüstü bir süreçten geçiyor… Bir işgal girişimine maruz kalıyor. Filistin halkını yok sayan bir politika uygulanıyor. Yerleşim yerlerini geliştirmek ve aynı zamanda göçe zorlama politikalarını devam ettiriyor. Filistin davası bir varlık savaşıdır. Düşmana karşı bir varlık savaşı veriyoruz.

Filistin, üç yıldır 100 binden fazla şehit vermiştir. Halkımızın yarısı ya komşu ülkelerde veya göç ülkelerinde yaşıyorlar. Bugün özellikle Gazze’de iki milyon 300 bin kişi yaşıyor ve orada ölümle karşı karşıya kalıyor. Bu aynı zamanda ABD tarafından destek görüyor, İsrail’in, katillerin yanında duruyor.

"TOPLU KATLİAM YAŞIYORUZ"

Amerika, 13 ülkeye karşı veto hakkını kullandı, ateşkesi engelledi. Sadece 10 ülke karşı çıktı. ABD bugün yalnızlaşıyor. Bunu anlaması gerekiyor. ABD bundan sonraki süreçte, farklı bir sürece girecek. Bugün toplu katliam yaşıyoruz. 18 bini aşkın şehit var. Bunun yarısı çocuk ve kadından oluşuyor. Ve birçok kayıp var. 50 bine yakın yaralı var. Gazze bugün dünyanın en büyük toplu mezarlığı haline geldi. Bütün uluslararası örgütler sessiz.

Öldürme durumunun olağanüstü hali, güvenli olması gereken noktalar hedef alınıyor. Yasak silahlar kullanılıyor. Mescid-i Aksa, 9 haftadır cuma namazları kılınmıyor. Sadece 3 bin kişi kılabiliyor. Sadece 3 bin kişiye izin veriliyor. Bütün namaz kılanlar, bütün halk; mescidin dış kapılarında namaz kılıyor.

"TOPRAKLARIMIZDA ORADA KALMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Bizim mülteci kamplarımız, altyapılarımız yıkılıyor. Bu işgal hükümeti, ‘iyi Filistinli, ölü Filistinli’ düşüncesine sahip. Bu faşist hükümet… Bunu düşünüyor. Filistinli ancak ölü olunca iyi bir Filistinli olabilir. Filistinlinin karşısına üç seçenek bırakılıyor. Ya köle olarak yaşayacak ya göçe zorlanacak sürgün edilecek Mısır’a veya başka bir ülkeye... Veya direniş gösterecekler ve direnişçi olarak öldürülmeleri meşru kılınacak.

Biz topraklarımızda orada kalmaya devam ediyoruz. Onlar için tehlike olarak görülüyor bu durum. Onların bizi hedef almasını meşru kılıyor. İnsanlarımız onların yalancı medya kuruluşları tarafından saldırıya maruz kalıyor. Bütün dünya bu medya söylemini benimsiyor.

Uluslararası kanunların sağlanması gerekiyor. İşgal, er ya da geç sonlanacak. Filistinliler zafere ulaşacaklar."