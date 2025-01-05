Filistin: Uluslararası toplum "İsrail'i uluslararası kararları uygulamaya zorlama konusunda" yetersiz

Filistin, uluslararası toplumun İsrail'e yaptırım uygulama konusunda yetersiz kaldığına dikkat çekti.

Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail hükümetinin Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ve silahlı milislerle Batı Şeria'yı işgale devam ettiği, son olarak Hırba Tana, Mugayyir, Karyut ve Bettir köyleri ile Mesafir Yatta, Ağvar ve "C" olarak isimlendirilen bölgelerin genelinde birtakım olaylar yaşandığı belirtildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlilerin kutsal değerlerine zarar vermeye, mülklerine ve atalarından kalan topraklarına erişim ve buralarda hareket özgürlüklerini kısıtlamaya devam ettiği vurgulandı.

"BÖLGE ŞİDDETE SÜRÜKLENİYOR"

İsraillilerin eylemlerinin ordunun koruması altında gerçekleştiği, bu saldırıların hükümetteki aşırı sağcıların kışkırtmasıyla gerçekleştirildiği ayrıca "etnik temizlik ve Batı Şeria'nın ilhakı konusunda işlenen suçların tamamlanması adına kaos yaratmak için yapıldığı" ifadelerine yer verdi.

Soykırım, tehcir ve Filistin topraklarını gasbedenlerin terör eylemleri başta olmak üzere İsrail'in uluslararası kararları hiçe sayan tutumunun, uluslararası toplumdan yeteri kadar tepki görmediği kaydedilen açıklamada, bu yetersizliğin bölgeyi şiddet olaylarına sürükleyeceği uyarısı yapıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te 700 bini aşkın Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.

Bu yerlerde ikamet eden Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zorlaştırıyor.