Filistin ve Lübnan’la dayanışma için 24 saatlik okuma etkinliği

Bağımsız yayınevleri, şairler, yazarlar ve çevirmenlerden oluşan bir koalisyon, İfade Özgürlüğü, Filistin ve Lübnan’la Dayanışma için 24 saat sürecek uluslararası bir okuma etkinliği düzenleyecek.

Katılımcılar ve dinleyiciler çevrimiçi ortamda buluşacak; etkinlik, Filistin’deki Filistinli şairlerin katılımıyla başlayacak.

Katılımcılar, kendi dillerinde şiirler paylaşarak sözcüklerin birleştirici gücünü bir kez daha gösterecek ve acil ateşkes çağrısında bulunacak.

Etkinliğin Türkiye programını New York merkezli Pinsapo Press’in kurucularından Öykü Tekten hazırlayıp sunacak. Katılımcılar arasında Selim Temo, Betül Dünder, Nur Saka, Gonca Özmen, Nilay Özer, Mehmet Said Aydın, Aslı Serin, Nergihan Yeşilyurt, Zeynep Arkan, Pelin Özer, Asuman Susam, Betül Tarıman ve Yelda Karataş yer alıyor.

Etkinliğe ilişkin yapılan çağrıda şu ifadelere yer verildi:

“İfade özgürlüğüne olan bağlılığımızı sürdürüyor, şiddet ve baskıya maruz kalanların yanında duruyoruz. Edebiyatın, şiirin ve dilin uluslararası dayanışmadaki gücünü hatırlamak ve hatırlatmak için, bu çağrıya destek veren herkesi 29 Kasım’da, Filistin saatiyle 17:00’de (EET) bize katılmaya davet ediyoruz."

Canlı yayına izleyici olarak katılmak isteyenler bu linkten ulaşabilir:

https://www.youtube.com/watch?v=RxJNpyXNDQQ