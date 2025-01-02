Filistin yönetimi Al Jazeera'nın televizyon yayınını durdurdu: Hamas, kararı kınadı

İsrail'in ardından Filistin yönetiminin de Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun ülkedeki yayınlarını sonlandırma ve tüm çalışmalarını geçici olarak durdurma kararı aldığı bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, Kültür Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Enformasyon Bakanlığından oluşan komitenin, Al Jazeera televizyonunun ülkedeki yayın ve faaliyetleriyle ilgili bir karar aldığı belirtildi.

Kararın Al Jazeera televizyon kanalının Filistin'deki yayınlarını sonlandırmayı içerdiği aktarılan haberde, Al Jazeera'nın Filistin'deki ofisini, tüm çalışmalarını ve onun bünyesinde görev yapan gazetecilerin çalışmalarını askıya aldığı ifade edildi.

Al Jazeera televizyon kanalının Filistin'deki yasaları ihlal ettiği öne sürülen haberde, Al Jazeera'nın yasal statüsünü düzeltinceye kadar çalışmalarının geçici olarak sonlandırıldığı vurgulandı.

Haberde, söz konusu kararın gerekçesi olarak da "Al Jazeera televizyon kanalında Filistin'in içişlerine müdahale niteliğinde kışkırtıcı içerikler yayınlandığı" öne sürüldü.

Al Jazeera televizyon kanalından konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan son dönemde Filistin Yönetimine bağlı güçler Batı Şeria’nın bazı yerlerinde “İsrail’e karşı direniş gösterdiklerini” söyleyen silahlı gruplara yönelik operasyonlar düzenliyor.

Filistin güçlerinin Cenin Mülteci Kampı'nda yürüttüğü "operasyonda" 9 kişi hayatını kaybetmişti.

HAMAS: MEDYA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN AÇIK BİR İHLALİDİR

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Filistin yönetiminin Al Jazeera'nın ülkedeki yayınlarını sonlandırma ve tüm çalışmalarını geçici olarak durdurma kararını şiddetle reddediyor ve kınıyoruz. Bu adımı medya özgürlüğünün açık bir ihlali ve sesleri susturmaya yönelik baskıcı davranış olarak değerlendiriyoruz" ifadelerine yer verildi.

Söz konusu kararın, kamu hak ve özgürlüklerini kısıtlamak ve Filistin halkı üzerindeki güvenlik kontrolünü güçlendirmek amacıyla Filistin yönetimi tarafından yakın zamanda alınan bir dizi keyfi tedbirin bir parçası olarak geldiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kararın hukuka aykırı ve haksız olduğunu teyit ediyoruz. Bu, işgalci Siyonist'in Gazze ve Batı Şeria'da halkımıza ve topraklarımıza karşı işlediği suçlara ve ihlallere ışık tutmayı gerektiren bir aşamada gazetecilik ve medya mesleğine doğrudan bir hakarettir."

Filistin yönetimine söz konusu kararı derhal iptal etmesi çağrısında bulunulan açıklamada, "Tüm insan hakları ve medya kuruluşlarını, özgürlük ve demokrasi değerleriyle çelişen bu baskıcı uygulamalara karşı kararlı bir şekilde durma çağrısında bulunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

AL JAZEERA'NİN İSRAİL'DEKİ FAALİYETLERİ YASAKLANMIŞTI

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden 5 Mayıs'ta yapılan açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda İletişim Bakanı Shlomo Karhi'nin sunduğu "Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun İsrail'deki faaliyetlerinin sonlandırılması ve ofislerinin kapatılması" teklifi oy birliğiyle kabul edilmişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başında olduğum hükümet, oy birliğiyle tahrik edici Al Jazeera'nın İsrail'de sonlandırılması kararını aldı." ifadesini kullanmıştı.

Karar kapsamında Al Jazeera'nın çatısı altındaki televizyon kanalları ve internet sitelerinin İsrail'deki faaliyetlerinin sonlandırılması, yayınlarının durdurulması, internet sitelerine erişim engelinin getirilmesi, ofislerinin kapatılması ve ekipmanlarına el konulması kararlaştırılmıştı.

İsrail makamları, Al Jazeera'nın işgal altındaki Doğu Kudüs'te geçici ofis olarak kullandığı otel odasını basarak buradaki tüm ekipmanlara el koymuştu.