Filistin yönetimi ve Bahreyn'den "İsrail'in Gazze saldırılarının hemen durdurulması" çağrısı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyani, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların derhal durdurulması çağrısında bulundu.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre Abbas, Ramallah'ı ziyaret eden Bahreynli Bakan Zeyani'yi kabul etti.

Filistin'de yaşanan son gelişmeler ve "Gazze ile Batı Şeria'daki tehlikeli durumlarla mücadele etme yollarının" ele alındığı görüşmede, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının hemen durdurulması gerektiği vurgulandı.

Abbas, insani yardımların girişi için kalıcı insani koridorlar kurulması, su, elektrik ve yakıt tedarikinin yapılması, Filistin halkına uluslararası koruma sağlanması ve uluslararası bir barış konferansı düzenlenmesi talebinde bulundu.

Filistin Devlet Başkanı ayrıca Gazze ve Batı Şeria'da yaşananlardan İsrail'in sorumlu olduğunu kaydetti.