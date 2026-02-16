Filistin’den İsrail’e 'Batı Şeria' tepkisi: "Bu topraklarda kendi egemenliği varmış gibi gösteremez"

Filistin Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Ömer Avadallah, İsrail yönetiminin Batı Şeria'da aldığı kararlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tel Aviv yönetiminin aldığı kararlara tepki gösteren Avadallah, İsrail'in Batı Şeria’daki toprakları "devlet arazisi" olarak adlandırarak dönüştürmeyi amaçlayan tüm uygulamalarının herhangi bir hukuki veya siyasi meşruiyetten yoksun olduğunu belirtti.

Batı Şeria'nın Filistin toprağı olduğunu ve burada egemenliğin de yalnızca Filistin'e ait olduğu vurgusunu yapan Avdallah, "İsrail ne kadar denese de işgal altındaki Filistin topraklarında yeni bir hukuki veya siyasi gerçeklik meydana getiremez ve bu topraklarda kendi egemenliği varmış gibi gösteremez. 1967’de işgal edilen Filistin toprakları üzerinde kurulu tek devlet Filistin devletidir. Egemenlik de yalnızca Filistin’e aittir" dedi.

Avadallah, "Filistin yönetimi, Filistin halkının haklarını korumak ve Filistin topraklarını İsrail'in kamulaştırma ve ilhakından korumak için mevcut tüm seçeneklere sahiptir, uluslararası mahkemelere başvurmak da bunlar arasındadır" diye konuştu.

İsrail'in Filistin topraklarını hızla parça parça ele geçirmeyi sürdürdüğüne dikkati çeken Avdallah, Filistinlilerin topraklarında kalmaya devam etmesi ve direnişini sürdürmesinin işgalle mücadelede belirleyici unsur olduğunun altını çizdi.

Avadallah ayrıca, "İsrail'in Filistinlilerin topraklarını sattığına ilişkin iddiaları, işgal makamlarının yasaları ve mevzuatı değiştirmeye yönelik süregelen girişimleri ile topraklara el koymak için sahtecilik ve dolandırıcılık faaliyetlerini artırmasıyla çelişiyor" ifadelerini kullandı.

İSRAİL'İN TOPRAK GASBINI "RESMİLEŞTİRME" KARARI

İsrail devlet televizyonunun haberine göre Tel Aviv yönetimi, Batı Şeria'da 1967'den bu yana ilk kez arazi kayıt sürecini yeniden başlatma kararı aldı.

Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Adalet Bakanı Yariv Levin ve Savunma Bakanı Yisrael Katz tarafından sunulan teklif hükümet tarafından onaylandı.

Karar kapsamında, Batı Şeria'nın yaklaşık yüzde 61'ini oluşturan ve İsrail'in tam kontrolü altında bulunan C Bölgesi'nde toprakların "devlet mülkü" olarak kaydedilmesi planlanıyor.

Süreç, mülkiyet tescili, satış izinleri ve harç tahsilatını kapsarken, Filistin yönetiminin bu bölgelerdeki yetkilerinin fiilen devre dışı bırakılması öngörülüyor.

İsrail basınına göre hedef, 2030 yılına kadar C Bölgesi'nin yaklaşık yüzde 15'inin kademeli şekilde "tescillenmesi".

İsrailli yetkililer, kararı "yerleşim faaliyetlerini güçlendirme" adımı olarak savunurken Filistin tarafı ve bölge ülkeleri ise bunu Batı Şeria'nın fiilen ilhakına zemin hazırlayan bir girişim olarak değerlendiriyor.