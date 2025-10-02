Filistin’den İsrail’e kınama: ''Sumud Filosu’na saldırı uluslararası hukuk ihlalidir''

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Gazze’ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na İsrail’in saldırısını kınadı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, saldırının “Deniz Hukuku Sözleşmesi de dahil olmak üzere uluslararası hukuk, insani ilkeler ve gemide bulunanların insan haklarının açık ihlali” olduğu vurgulandı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Sumud Filosu’nun tamamen barışçıl ve sivil bir girişim olduğunun altını çizerek, sosyal medya platformu üzerinden açıklama yayımladı.

''ULUSLARARASI TOPLUMU KORUMA SAĞLAMAYA ÇAĞIRIYORUZ''

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Filistin Devleti, Küresel Sumud Filosu’na yönelik İsrail’in saldırısını ve saldırganlığını kınamaktadır. Bu saldırı, Deniz Hukuku Sözleşmesi dahil olmak üzere uluslararası hukuk ve normların, diğer insani ilkelerin ve gemide bulunan katılımcıların insan haklarının ihlalidir.

Filistin Devleti, 470’in üzerinde katılımcının güvenliğinden derin endişe duyduğunu belirterek, bu kişilerin 'abluka altındaki, aç bırakılan ve bombalanan bir halka soykırım altında insani yardım ulaştırmaya' çalıştıklarını, güvenlik ve refahlarından İsrail’in sorumlu olduğunu ifade etmektedir.

Filistin Devleti, Küresel Sumud Filosu’nun tamamen barışçıl ve sivil bir girişim olduğunu, amacının İsrail’in 'insanlık dışı ve yasa dışı Gazze ablukasını kırmak, İsrail’in aç bırakma politikasına ve soykırımına son vermek' olduğunu hatırlatmaktadır.

Filistin Devleti, Uluslararası Adalet Divanı’nın İsrail işgalini yasa dışı ilan ettiğini vurgulayarak, İsrail’in Gazze Şeridi’nden uzanan Filistin kara suları üzerinde ve uluslararası sularda hiçbir yetkisi ve egemenliği bulunmadığını yinelemektedir.

Küresel Sumud Filosu’nun uluslararası sularda serbest geçiş hakkı vardır ve İsrail, uluslararası hukukta uzun süredir tanınan bu seyrüsefer özgürlüğüne müdahale etmemelidir. Filistin Devleti ayrıca, filonun insani yardımı ulaştırmak üzere Filistin kara sularında seyretme hakkına da sahip olduğunu teyit etmektedir.

Biz, İsrail’in ablukasını kırmak ve soykırımını sona erdirmek için kararlılık gösteren cesur katılımcıları selamlıyor ve uluslararası toplumu onlara koruma sağlamaya çağırıyoruz."