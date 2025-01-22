Filistin’den Türkiye’ye taziye mesajı

Filistin, 76 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin taziye mesajı yayınladı.

Mesajda, "Dost Türkiye ve halkının bu zor koşulların üstesinden gelmesine tam desteğini teyit eder ve başkanına, hükümetine, halkına ve kurbanların ailelerine içten taziyelerini iletir ve yaralılara acil şifalar diler" denildi.