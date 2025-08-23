Filistin’den ülkelere İsrail uyarısı

Filistin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İşgal ordusu İsrail ile örgütlü ve silahlı yerleşimci milislerin (Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler) Batı Şeria'da gerçekleştirdiği bir dizi saldırı ve işgali büyük bir endişeyle karşılıyoruz" ifadesi kullanıldı.

İsrail'in, Filistinlilere, topraklarına ve mülklerine yönelik ifadelerinin kınandığı açıklamada, "İsrail’in yerleşimleri ve Batı Şeria'nın ilhakını reddeden uluslararası uzlaşıyı hiçe sayması, hükümetin uluslararası taleplere ve çağrılara kayıtsız kaldığını ve bunun ırkçı, sömürgeci planları üzerinde hiçbir etkisi olmadığını gösteriyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

KOLEKTİF TAVIR TALEBİ

Açıklamada, bu tutumun, "İsrail’i uluslararası hukuka ve BM kararlarına uymaya zorlayacak ciddi ve kolektif bir uluslararası duruşun" gerekliliğini ortaya koyduğu vurgulandı.

FİLİSTİN’İN TANINMASI ÖNEMLİ

Ülkelere, İsrail ile ilişkilerinin düzeyini "işgalci devletin uluslararası hukuka ve BM kararlarına bağlılığına" göre şekillendirme çağrısı yapılan açıklamada, Filistin Devleti'ni henüz tanımamış ülkelere de "geç olmadan iki devletli çözümü korumak için tanıma adımlarını hızlandırmaları" tavsiyesinde bulunuldu.

İngiltere, Fransa ve Avustralya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülke, eylül ayında yapılacak BM Genel Kurulu toplantılarında Filistin Devleti'ni tanıma niyetlerini açıklamıştı.