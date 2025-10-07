Filistin’e destek bahane: İHH, TÜGVA ve YADEP propagandası

Filistin Farkındalık Günü kapsamında okullarda düzenlenen etkinlikler, iktidara yakınlıkları ile bilinen bazı vakıf ve derneklerin propagandası için kullanıldı. Bazı okullarda yapılan Filistin Farkındalık Etkinliği kapsamında öğrencilere İHH, TÜGVA ve YADEP gibi kuruluşların hazırladığı videolar izletildi.

Eğitimciler, Filistin’e destek olmak ve öğrencilerde İsrail’in Filistin’deki katliamlarıyla ilgili farkındalık yaratmak amacıyla gerçekleştirilen etkinliklerin propaganda malzemesi haline getirilmesine tepki gösterdi. Bazı öğretmenler, "Muhtemelen tarikatların okullardaki uzantıları bu işi organize ediyor” diyerek tepkisini dile getirdi.

DERNEK PROPAGANDASI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 7 Ekim’i, “Filistin Farkındalık Günü” ilan etti. Proje kapsamında okullara etkinlik talimatı gönderdi. Ancak bazı okullarda etkinliklerin, tarikat ve iktidara yakın derneklerin propagandasına dönüştürüldüğü bildirildi. Bir okulda ise çocuklara okul bahçesinde, “Kelime-i tevhid" yazılı Afganistan İslam Emirliği bayrağı altında tören yaptırıldığı ortaya çıktı.

“SAMİMİ DEĞİL”

Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay, uygulamaya tepki gösterdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in Filistin’e yönelik açıklamalarının samimi olmadığının altını çizen Özbay, “İktidar, İsrail’le ticareti sürdürmekte, İsrail’in en büyük destekçisi ABD ile işbirliğini devam ettirmektedir. Bugün okullarda yapılan bu gösteriler, halkın gözünde sorumluluklarını gizlemeye dönük bir aldatmacadır. Çocuklara ideolojik dayatma yapmaktan ve propaganda üretmekten başka bir anlam taşımamaktadır. Okullar propaganda alanınız değildir. Öğretmenlerin ve öğrencilerin sahibi hiç değilsiniz” ifadelerini kullandı.

“SORUMLULUĞU ÖRTME ÇABASI”

Öğrencilerin ideolojik olarak şekillendirilmesine izin vermeyeceklerini vurgulayan Özbay, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Eğer gerçekten destek olmak istiyorsanız, İsrail’le doğrudan ya da dolaylı tüm ticareti kesin, ABD üslerini kapatın, dostum Trump yakınlıklarınıza son verin ve okulları tarikatların değil Cumhuriyet’in aydınlığının mekânı haline getirin. Çok iyi biliyorsunuz ki yaptığınız her etkinlik yalnızca bir gösteridir. Sorumluluğunuzu örtme ve çocuklarımızı ideolojik olarak şekillendirme çabasıdır. Buna izin vermeyeceğiz.”