Filistin’e destek bahanesi

Filistin Farkındalık Günü kapsamında okullarda düzenlenen etkinlikler, iktidara yakınlıkları ile bilinen bazı vakıf ve derneklerin propagandası için kullanıldı. Bazı okullarda yapılan Filistin Farkındalık Etkinliği kapsamında öğrencilere İHH, TÜGVA ve YADEP gibi kuruluşların hazırladığı videolar izletildi.

Eğitimciler, Filistin’e destek olmak ve öğrencilerde İsrail’in Filistin’deki katliamlarıyla ilgili farkındalık yaratmak amacıyla gerçekleştirilen etkinliklerin propaganda malzemesi haline getirilmesine tepki gösterdi. Bazı öğretmenler, "Muhtemelen tarikatların okullardaki uzantıları bu işi organize ediyor” diyerek tepkisini dile getirdi.

DERNEK PROPAGANDASI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 7 Ekim’i, “Filistin Farkındalık Günü” ilan etti. Proje kapsamında okullara etkinlik talimatı gönderdi. Bir okulda ise çocuklara okul bahçesinde, “Kelime-i tevhid" yazılı Afganistan İslam Emirliği bayrağı altında tören yaptırıldığı ortaya çıktı.

Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay, uygulamaya tepki gösterdi. Özbay, “İktidar, İsrail’le ticareti sürdürmekte, İsrail’in en büyük destekçisi ABD ile işbirliğini devam ettirmektedir. Bugün okullarda yapılan bu gösteriler, halkın gözünde sorumluluklarını gizlemeye dönük bir aldatmacadır. Çocuklara ideolojik dayatma yapmaktan ve propaganda üretmekten başka bir anlam taşımamaktadır. Okullar propaganda alanınız değildir. Öğretmenlerin ve öğrencilerin sahibi hiç değilsiniz” ifadelerini kullandı. Öğrencilerin ideolojik olarak şekillendirilmesine izin vermeyeceklerini vurgulayan Özbay, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Eğer gerçekten destek olmak istiyorsanız, İsrail’le doğrudan ya da dolaylı tüm ticareti kesin, ABD üslerini kapatın, dostum Trump yakınlıklarınıza son verin ve okulları tarikatların değil Cumhuriyet’in aydınlığının mekânı haline getirin. Yapılanlar sorumluluğunuzu örtme ve çocuklarımızı ideolojik olarak şekillendirme çabasıdır. Buna izin vermeyeceğiz.”

∗∗∗

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ’NDE ŞERİAT PANKARTI AÇILDI

İstanbul Üniversitesi tarafından düzenlenen ‘İstanbul’dan Gazze’ye İşgal Milli Mücadele ve Hürriyet’ adlı etkinlikte şeriat çağrısı yapan pankartlar açıldı. İÜ kayyum rektörü Osman Bülent Zülfikar’ın konuşmasıyla devam etti. Zülfikar, Filistin’de yaşananları anlatırken konuyu saptırarak şu ifadeleri kullandı: “Biz bilimi; insanlığın hayrına, nitekim Allah resulunun faydasız ilimden yaradana sığınması gibi insanlığın hayrına olmasını çok önemsiyoruz. Bilimin toplumu oluşturmada en yüce değer olmasını vurgulamada bizden daha öncü kimse olduğunu düşünmüyoruz. En öncüleri bizleriz.” Konuşmaların ardından gerici vakıflar eliyle pankart açıldı, tekbir getirildi. Genç Değer Hareketi adlı bir grubun taşıdığı pankartta yazan “Şehadet bir çağrıdır; nesillere ve çağlara” ifadeleri dikkat çekti