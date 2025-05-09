Filistin’e destek eyleminde onlarca gözaltı

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İsrail’in soykırımlarına destek veren Başkan Donald Trump yönetiminin Filistin’e destek gösterileri yapılan üniversitelere savaş açtığı ABD’de Columbia Üniversitesi’neki Butler Kütüphanesi’nde Filistin’e destek eylemi düzenleyen onlarca genç gözaltına alındı.

Kütüphanede bir araya gelen öğrenciler, Filistin halkına destek verne sloganlar atarken, okul yönetimi New York polisini okula çağırdı. Kütüphaneye giren polisler 70 kişiyi gözaltına aldı.

Gösteriyi düzenleyen öğrenci grubu, yaptığı açıklamada, “Dünyanın en büyük militarize polis güçlerinden biriyle karşı karşıyayız. Görevlendirilmiş güvenlik görevlileri bizi boğdu ama biz yılmadık. Sessizce aşağı inmeyi reddediyoruz. İşe yaramaz entelektüeller olmayacağız. Filistin bizim pusulamızdır ve şiddetli baskı karşısında güçlü duruyoruz” ifadelerini kullandı.