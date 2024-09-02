Filistin’e hazır giyim ihracatı bir yılda yüzde 23 milyon arttı!

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre Filsitin'e yapılan hazır giyim ihracatı bir yılda yüzde 23 milyon arttı.

TİM'in yayınladığı veriler, İsrail’e ihracat konusundaki kuşkuları artırdı. Filistin’e ticaretteki fahiş artış, resmi olarak yasaklandığı açıklanan İsrail’le ticaretin sürdüğü şüphelerini güçlendiriyor.

Türkiye’den Filistin’e gönderilen ürünler İsrail gümrüklerinden geçiyor.

Evrensel gazetesinden Uğur Zengin’in haberine göre Filistin’e ihracat ağustos ayında, 2023 ağustos ayına göre yüzde 115 arttı. 2023 yılı ağustosunda 10.1 milyon dolar olan ihracat tutarı 128 milyon dolara çıktı.

TİM verilerine göre bu yılın ilk 8 ayında Türkiye’den Filistin’e yapılan ihracat 403.8 milyon dolar oldu. Filistin, İsrail saldırılarının yaşanmadığı 2023 yılının ilk 8 ayında Türkiye’den 77.2 milyon dolarlık ithalat yapmıştı. Buna göre Türkiye’den Filistin’e yapılan ihracat İsrail saldırılarının yaşandığı 2024 yılının ilk 8 ayında yüzde 423 arttı. İhracat tutarı 77.2 milyon dolardan 403.8 milyon dolara tırmandı.

Ağustos ayında Türkiye’den Filistin’e ihracat miktarı 128 milyon dolara çıktı. Filistin’e ihracat 12.5 kattan fazla arttı. Türkiye’nin ihracatını en çok artırdığı ülke yüzde 1156 oran ile Filistin oldu.

İHRACAT ORANLARI YİNE DEVASA

Türkiye’den Filistin’e yapılan ihracat tutarları ağustosta da devasa oldu.

Ağustos 2023’te Türkiye’den sadece 40 dolarlık hazır giyim ve konfeksiyon ürünü satın alan Filistinliler, 2024 ağustosunda 10.1 milyon dolarlık hazır giyim ve konfeksiyon ürünü satın aldı.

Tekstil ve hammaddelerinde 450 dolarlık ihracat 3.8 milyon dolara çıktı. Çelikte 17 bin 400 dolarlık ihracat 21.8 milyon dolara tırmandı. Filistin’e çelik ihracatı yüzde 125 bin arttı. Madencilik ürünlerinde artış oranı yüzde 62 binin üzerinde oldu.

Türkiye’den Filistin’e yapılan ihracat kalemleri ve ihracat artış oranları şöyle oldu:

HİÇ İHRACAATTAN MİLYONLARCA DOLARLIK İHRACATA

Filistin’in 2023 yılı ağustos ayında Türkiye’den hiç ithalat yapmadığı 5 kalemde geçtiğimiz ay milyonlarca dolarlık ithalat yaptı. Zeytin ve Zeytinyağı, Deri ve Deri Mamulleri, Yaş Meyve ve Sebze, Mücevher, Fındık ve Mamulleri kalemlerinde geçtiğimiz yıl hiç ithalat yapmayan Filistin’in geçtiğimiz ay bu 5 kalemdeki ihracat tutarı 2.9 milyon dolar oldu.

OCAKTA 13 MİLYON DOLAR, AĞUSTOSTA 128 MİLYON DOLAR 2024 yılında aylara göre Filistin’e yapılan ihracat şöyle: Ocak ayında 13 milyon 115 bin dolar Şubat ayında 14 milyon 886 bin dolar Mart ayında 10 milyon 244 bin dolar Nisan ayında 9 milyon 360 bin dolar Mayıs ayında 49 milyon 453 bin dolar Haziran ayında 61 milyon 286 bin dolar Temmuz ayında 119 milyon 772 bin dolar Ağustos ayında 127 milyon 957 bin dolar

ÜÇÜNCÜ ÜLKELER ÜZERİNDEN İSRAİL’E TİCARET AÇIKLAMASI

Ticaret Bakanlığı “İsrail hükümeti, Gazze’ye kesintisiz ve yeterli miktarda insani yardım akışına izin verinceye kadar” İsrail ile ihracat ve ithalatın durdurulduğunu açıkladı. Bakanlık, 4 Mayıs’ta ihracat sınırlamasının tüm ihracat ve ithalat ürünlerine uygulanacağını duyurdu.

Reuters haber ajansına konuşan ihracatçı firma sahipleri, Türkiye’nin ikili ticareti durdurma kararını şaşkınlıkla karşıladıklarını, ihracatçı Türk firmalarının siparişlerini üçüncü ülkeler üzerinden İsrail’e göndermenin yollarını aradığını söylemişti.