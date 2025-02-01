Filistin’e ihracat %508 arttı

Politika Servisi

Türkiye’de Filistin’e ihracat ‘İsrail’e getirilen ticaret yasağının’ ardından fahiş biçimde arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre bir yılda ihracat artışı yüzde 508.68 oldu.

Filistin’in bombardıman altında geçirdiği 2024 yılında Filistin’e ihracat 2023 yılına göre 122.8 milyon dolardan 747.9 milyon dolara çıktı.

TÜİK verilerine göre ise İsrail’e gerçekleştirilen ihracat sıfırlandı. İsrail İstatistik Enstitüsü verileri Türkiye’den İsrail’e ihracat devam ettiğini ortaya koymuştu. TÜİK verilerine göre İsrail’e 2024’ün ilk 5 ayında 1.4 milyar dolar ihracat yapıldı.