Filistin’e zarar vermiyoruz

Haber Merkezi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, TCG Anadolu ve TCG Gökova’nın ABD’ye ait USS Wasp gemisiyle Doğu Akdeniz’de yaptığı geçiş eğitimlerinin rutin bir eğitim olduğu ve iddia edildiği gibi bir yıl önceden planlanmadığını savundu.

Bakanlık, ‘’Ne İsrail’e faydası ne de Filistin’e zararı olan bu eğitim faaliyetini kapsam ve bağlamından koparıp farklı yerlere çekmek doğru değildir. Kaynaklar, ‘’S-400 hava savunma sisteminin kullanılmaması şartıyla F-35 satışının yapılabileceğine’’ ilişkin haberlere ilişkin soruya, ‘’S-400 hava savunma sistemi TSK envanterinde bulunmaktadır” yanıtını verdi.